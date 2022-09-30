Как на полном ходу можно поменять колесо и апплодировать ногами, показали каскадеры в Ростове

Каскадеры около стадиона "Ростов Арены" показали самые экстремальные трюки. Фото: предоставлено Алексеем ГРИГИНЫМ.

Рядом с парковкой около стадиона «Ростов Арена» на протяжении нескольких дней перед ростовчанами свои способности демонстрировала семья гастролирующих по стране каскадеров. Об этом рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дон» один из зрителей.

Любитель острых ощущений, ростовчанин Алексей Григин поведал, как на полном ходу каскадеры меняют колеса, и как можно устроить аплодисменты ногами в то время, как твои руки — на руле.

ЭКСТРЕМАЛЬНО, КАК НА УЛИЦАХ РОСТОВА

- Шоу каскадеров, выступившее в Ростове, - это семейный подряд, - рассказывает Алексей. - Там все - от мала до велика - занимаются каскадерским мастерством. У них огромное количество автобусов и трейлеров, на которых они свою технику перевозят.

Перепрыгнуть сквозь горящие кольца - задача не из легких. Фото: предоставлено Алексеем ГРИГИНЫМ.

Больше всего ростовчанину и его детям по вкусу пришлось экстремальное синхронное вождение: во время него машины синхронно разворачивались, летали на больших скоростях и разворачиваются нос к носу.

- Это чем-то похоже на вождение на ростовских улицах, - смеется ростовчанин. - Но намного круче.

ХЛОПАТЬ «В ЛАДОШИ» НОГАМИ

Детей Алексея впечатлил шуточный трюк, когда каскадер хлопал ногами словно ладошами, держась руками за руль. Еще каскадеры меняли на полном ходу колеса. Для этого машине приходилось ехать боком.

КАМАЗ около "Ростов Арене" ездил на задних колесах. Фото: предоставлено Алексеем ГРИГИНЫМ.

- Машина ехала боком. Водитель в этот момент был за рулем, а остальные двое меняли колеса, - уточняет Алексей. - Как утверждают организаторы, за рулем машины был ребенок в возрасте всего 7 лет. Отдельный «детский» номер также был посвящен и вождению квадроцикла.

КУЛЬТУРА «БОЛЬШИХ МАШИН»

Также многим зрителям понравился «монстр» - большой автомобиль. Это переделанная машина с большими колесами на базе тягача или трактора. Культура таких пришла с Запада.

Во время шоу демонстрировали "большие" машины. Фото: предоставлено Алексеем ГРИГИНЫМ.

- Такой автомобиль много весит. На шоу он давил и разбрасывал другие машины, - рассказал удивленный зритель.

Машины во время каскадерного шоу давили друг друга. Фото: предоставлено Алексеем ГРИГИНЫМ.

Во время шоу выступил и КАМАЗ, умеющий ездить на задних колесах. Были показаны также трюки на ловкость, связанные с вождением квадроциклов и спортивных мотоциклов. Это номера, демонстрирующие экстремальное вождение и торможение.

Каскадеры на "Ростов Арене" буквально "зажгли". Фото: предоставлено Алексеем ГРИГИНЫМ.

РОСТОВСКИЕ КАСКАДЕРЫ НЕ ХУЖЕ

Как ранее сообщалось, в Ростове-на-Дону есть и свои крутые каскадеры. Один из них, Евгений Чеботарев, в июле текущего года совершил очередной смертельный трюк в весьма комичной форме.

Был случай, когда экстремал на полном ходу пролетел через салон микроавтобуса, чудом не раздробив себе пятки. А позже изменил свой экстремальный номер, отчего он получился еще более эффектным.

Первый в мире пролетел сквозь салон легкового автомобиля на высокой скорости и поделился достижением со своими подписчиками в социальных сетях.

Ростовчанин каждый раз придумывает все новые трюки, которые находятся на грани между жизнью и смертью, а выполнять их непрофессионалам - не рекомендуется.

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