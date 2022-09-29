Охранник из Ростовской области пострадал во время взрыва

Сообщение о ЧП поступило дежурном поздно вечером Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в станице Тацинской вечером, в среду, 28 сентября, произошло ЧП. Как рассказал источник «КП - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, охранник, работающий в районе, где располагаются различные базы по резке и приему металла, закрывал ворота компании, которую охранял.

В этот момент раздался звук, похожий на громкий взрыв. В результате мужчина получил травмы, не опасные для жизни.

В местной администрации уточнили, что мужчину посекло осколками.

- Его госпитализировали в ростовскую больницу. Жизни пострадавшего ничего не угрожает, - добавили в администрации.

А вот на какой именно предмет наступил охранник, предстоит выяснить правоохранителям. По предварительным данным, это было пиротехническое изделие.

- По факту произошедшего проходит проверка, - сказал источник в правоохранительных органах региона.

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