«РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону: «Наша миссия – оказание высокотехнологичной медицинской помощи»

Фото: «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону

История больницы насчитывает свыше 110 лет. За это время в состав больницы вошло множество отделений и корпусов, а в 2014 году медицинский центр стал Лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2014» с правом использования логотипа. В 2021 году больница также получила звание «Лучшее учреждение здравоохранения».

Сегодня ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ростов-на-Дону» – это многопрофильное лечебное учреждение, оснащенное самым современным оборудованием, отличающимся высоким уровнем оказания медицинской помощи.

В состав больницы входят поликлиники:

Поликлиника № 1 и поликлиника №3, Ростов-на-Дону,

Поликлиника № 2, Батайск,

Поликлиника № 4 в микрорайоне Лиховском, г. Каменск-Шахтинский,

Поликлиника № 5, Новочеркасск,

Поликлиника № 6, Таганрог,

Поликлиника № 7, Сальск.

Несколько месяцев назад на территории больницы был открыт «Центр мужского и женского здоровья» (ОПУ -2), где без очереди и лишнего ожидания пациенты смогут пройти обследования таких врачей, как: урологи, андрологи, гинекологи, маммологи, хирурги, проктологи.

На территории центра находится лазерное оборудование последнего поколения и единственное в Ростовской области кресло BTL EMSELLA, помогающее решить проблемы интимного характера, включая недержание мочи.

Руководство больницы большое внимание уделяет материально-техническому обеспечению. Благодаря приобретенному современному оборудованию и постоянному повышению квалификации врачей успешно внедряются и развиваются высокотехнологичные виды медицинской помощи.

Больница работает в системе ОМС, ДМС и платных услуг.

Фото: «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

- Кардиохирургия

- Аритмология

- Бариатрическая хирургия

- Гинекология

- Дерматовенерология

- Проктология

- Аллергология

- Гастроэнтерология и эндоскопия

- Гепатология

- Гинекология

- Кардиология

- КДЛ

- Маммология

- Неврология

- Онкологогия

- Оториноларингология

- Офтальмология

- Ревматология

- Реабилитация

- Стоматология и имплантология

- Сурдология

- Терапия

- Травматология

- Трихология

- УЗИ

- КТ

- МРТ

- Урология

- Флебология

- ФДО

- Хирургия

- Эндокринология

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

1. Большой штат врачей, включая 3 заслуженных врача, 5 докторов медицинских наук, 41 кандидатов медицинских наук, 211 врачей высшей квалификационной категории. 2. Установлено уникальное оборудование: единственный в России робот-хирург Asensus, единственное в Ростовской области кресло BTL EMSELLA. 3. Работа в системе ОМС, ДМС, по программам высоких технологий. 4. Возможность пройти полное обследование и лечение (наличие основных стационаров и специалистов узкого профиля на одной территории). 5. Центральная клинико-диагностическая лаборатория с интегрированной платформой Cobas 8000. 6. Широкая сеть отделений больницы, открытых во многих городах Ростовской области.

КОМАНДА КЛИНИКИ

Фото: «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону

В больнице работает более 450 врачей: 3 заслуженных врача, 5 докторов медицинских наук, 41 кандидатов медицинских наук, 211 врачей высшей квалификационной категории, 36 - первой, 15 - второй.

ИМИ ГОРДЯТСЯ

В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ростов-на-Дону» работают:

Заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением хирургии Хитарьян Александр Георгиевич.

Действующий член академии медико-технических наук. Член Европейской ассоциации урологов и андрологов, уролог-околог Гурцкой Роман Александрович.

Зав. отделением сердечно-сосудистой хирургии, доктор медицинских наук, врач высшей категории, действительный член Лиги малоинвазивных кардиохирургов Углов Аркадий Иванович.

Заведующий гинекологическим отделением, к.м.н., врач-акушер-гинеколог высшей категории Берлим Александр Александрович.

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ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону»

г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а, тел. 8 (863) 306-77-50, 8-928-902-03-03

График работы: пн-пт 8:00-19:00 суб. 8:00-15:00 по предварительной записи

https://dor-clinicrostov.ru/

https://vk.com/dorklinicrostov

https://t.me/dorclinika_rostov

Филиалы:

Поликлиника № 1 г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92А,

Поликлиника № 2 г. Батайск, ул. Куйбышева, 140,

Поликлиника № 3 г. Ростов-на-Дону, ул. Театральная пл., 4, здание Управления СКЖД

Поликлиника № 4 г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Победы, 87

Поликлиника № 5 г. Новочеркасск, пл. Ермака, 16,

Поликлиника № 6 г. Таганрог, пл. Восстания, 1

Поликлиника № 7 г. Сальск, ул. Родниковая, 4 Медицинский центр «РЖД-Медицина», г. Таганрог, ул. Ленина, 159

«РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за больницу можно по ссылке.