Медико-психологический центр ЛЮМОС: «Счастье с научным подходом – это реально!»

Фото: Медико-психологический центр ЛЮМОС

Медико-психологический центр ЛЮМОС специализируется на лечении психических расстройств, семейной, детской и подростковой психотерапии.

Центр использует в работе исключительно научно доказанные методы психотерапии.

Супервизор центра — вице-президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, рук. отд. психотерапии в ведущем в стране центре им. В.М. Бехтерева — д.м.н., проф. Караваева Т.А.

Ежегодно клинические психологи и психиатры МПЦ «ЛЮМОС» помогают взрослым и детям — это около 5000 человек.

Фото: Медико-психологический центр ЛЮМОС

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

- Психотерапия психических расстройств (тревожное расстройство, панические атаки, фобия, депрессия, ОКР, ГТР, ПСР, РПП и пр.)

- Психотерапия кризисных состояний

- Семейная психотерапия

- Психотерапия детей и подростков (в т.ч. работа с ЗРР, ЗПР, СДВГ, РАС, с. Дауна и др.)

- Диагностика (АВА, ЭПИ)

- Нейропсихологическая диагностика и коррекция

- Психологические тренинги для детей и взрослых

Фото: Медико-психологический центр ЛЮМОС

В центре можно получить дополнительную консультацию или провести ко-терапию у ведущих специалистов страны из Центра им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург)

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

1) Медцентр работает в медицинской парадигме и использует только научно доказанные методы психотерапии.

2) Клиника является официальным представителем центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева в обучающих программах.

3) Высокий уровень психотерапии:

— Каждую неделю специалисты центра проходят обучение или углубление в материал по признанным научным сообществом методикам.

— Каждую неделю руководитель проводит супервизии, разбор клинических случаев из своей и мировой практики.

— Все психологи центра допускаются к работе только после прохождения курса личной психотерапии.

— Строгий контроль работы по признанным научным сообществом стандартам.

4) Пациенты центра никогда не столкнутся с методиками, которые могут им навредить или не имеют доказанной эффективности.

5) Высокий сервис и бережный подход к клиенту. В случае, если ему не подошёл психолог, его можно бесплатно заменить на другого.

6) ЛЮМОС - один из самых крупных центров в Ростове-на-Дону по количеству специалистов и оказываемых услуг.

Фото: Медико-психологический центр ЛЮМОС

КОМАНДА КЛИНИКИ

В команде клиники работает 12 специалистов — это клинические (медицинские) психологи, семейные, детские психологи, нейропсихолог, психиатры. Средний стаж специалистов - 8 лет. Команда все время расширяется.

Руководитель клиники - Благодырь Екатерина Михайловна.

Кандидат психологических наук, стаж 9 лет.

Клинический (медицинский) психолог. В 2021 году она заняла 1 место в рейтинге психологов Ростовской области по мнению пациентов крупнейшего сайта отзывов России.

МИССИЯ КЛИНИКИ

Идея центра зарождалась от искреннего желания помогать людям становиться более счастливыми и свободными от собственных проблем и страхов. Чтобы дети воспитывались в гармоничных семьях, а их родители не страдали от неразрешимых проблем. Чтобы каждый мог раскрывать собственный потенциал и реализовывать себя в полной мере. Чтобы люди знали, как справляться с паническими атаками и как помогать себе выходить из тяжелых состояний.

В этом и есть миссия и самая главная цель клиники.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Развитие направлений:

- Телемедицина с ведущими специалистами страны из Центра им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург).

- Обучающие программы для родителей по детской и возрастной психологии.

- Открытие филиалов в других районах города и регионах страны

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Медицинский центр ЛЮМОС

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Курортная, 6

Тел. +79612903306

График работы: пн-вс. с 9:00 до 20:00

Официальный сайт: https://lumos-center.ru

https://t.me/lumospsycenter (полезный канал про психологию и психотерапию)

Медицинский центр ЛЮМОС принимает участие в проекте в голосовании в проекте «Клиника года 2022». Проголосовать за центр можно по ССЫЛКЕ.