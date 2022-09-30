Медицинский центр «Юнона»: высококвалифицированная медицинская помощь без назначения излишних обследований и манипуляций

Фото: МЦ «Юнона»

Медицинский центр «Юнона» создавался в 2004 году как клиника для консервативного лечения в области репродуктологии. За 18 лет медицинский центр расширился – теперь здесь не только лечат мужское и женское бесплодие, но также открыты неврология, проктология, флебология, эндокринология и еще более 20 медицинских направлений. Специалисты центра проводят операции по направлениям: урология, гинекология, проктология и флебология. Для пациентов открыт круглосуточный стационар. Помощь оказывается как взрослым, так и детям.

В своей работе «Юнона» опирается на лучшую международную практику предоставления пациенту самой современной медицинской помощи и полной информации о ней. Каждый месяц в медицинский центр «Юнона» обращается более 8000 пациентов.

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

Взрослым пациентам в медицинском центре доступна помощь по направлениям:

- гинекология, урология, маммология, проктология, УЗИ и диагностика, сексология;

- гематология, флебология, эндокринология, генетика, дерматология;

- психология и психиатрия, мануальная терапия, неврология, физиотерапия;

- терапия и медицинские анализы;

- травматология и ортопедия, отоларингология, гастроэнтерология, кардиология.

Защитой и диагностикой детского здоровья в клинике занимаются: психолог, отоларинголог, врач общей практики, аллерголог-иммунолог, гематолог, генетик, детский гинеколог.

Открыто косметологическое отделение, имеется собственная диагностическая лаборатория. Отдельно в клинике развивается направление онлайн-консультирования.

С 2022 года в клинике дети и взрослые могут пройти плановую вакцинацию.

Фото: МЦ «Юнона»

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

1. Профессионализм и авторитетность

- Врачи центра – опытные профессионалы своего дела, стаж работы которых составляет от 7 до 45 лет. Главный девиз клиники: «Мы лечим не болезнь, а пациента».

- Комплексный подход и большой опыт позволяют врачам с разных ракурсов смотреть на состояние больных, что увеличивает точность постановки диагноза.

- Высокий уровень ответственности за пациента.

- Точная постановка диагноза с первого приема.

- Постоянное повышение квалификации у лидеров медицины

2. Разумное соотношение цены и качества

Медицинский центр «Юнона» - многопрофильный. Пациентам доступна медицинская помощь по 20 направлениям, а это более 2500 заболеваний. Диагностика проводится на современном оборудовании, что позволяет добиваться точных результатов исследований и постановки верных диагнозов. Команда клиники нацелена на быстрое решение проблем со здоровьем у каждого пациента без назначения излишних обследований и манипуляций.

3. Конфиденциальность

Важное условие – сохранение анонимности данных пациентов не на словах, а юридически. Медицинский центр «Юнона» – обладает официальным сертификатом обследования обработки персональных данных. За разглашение информации из базы данных третьим лицам специалисты центра несут юридическую ответственность.

4. Доказательность

- Лечение проводится без лишних исследований.

- Заключения выносятся только на основании мировых протоколов лечения

- Для постановки диагноза применяется высокоточное оборудование

5. Фокус на сервисе и качестве

- Собственный отдел контроля качества обслуживания пациентов

- Поддержание высокого уровня удовлетворенности пациентов и положительного впечатления пребывания в клинике

- Программа лояльности в формате чат-бота в Telegram

- Онлайн консультации в мобильном приложении iBolit

ОБОРУДОВАНИЕ КЛИНИКИ

Для лечения и диагностики здоровья пациентов используется самое передовое оборудование:

- УЗИ оборудование экспертного класса Voluson E10

- Аппарат ударно-волновой терапии BTL-600

- Аппарат интимного омоложения BTL Ultra Femme 360

- iCare+ Эндоскопическая видеокамера со встроенным источником света. Во время обследования картинка с iCare доступна на iPad Pro, подключенном к собственной безопасной сети Wi-Fi. Пациенты могут наблюдать за процессом, а также с планшета управлять видеокамерой.

В 2021 году в клинике на ул. Еременко, 25 открылся хирургический стационар с двумя операционными и комфортными палатами. В приоритете клиники малоинвазивные операции, с использованием современного и безопасного анестезиологического пособия.

Палаты в стационарах центра «Юнона» оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания:

- 1, 2-х местные палаты

- Наблюдение дежурной бригады медицинского персонала 24/7

- 5-ти разовое лечебное питание

- Туалетная комната с душевой кабиной

- Бесплатный Wi-Fi

- Индивидуальный набор предметов гигиены

КОМАНДА КЛИНИКИ

В медицинском центре «Юнона» трудятся опытные врачи, авторитет которых известен и за пределами Ростова-на-Дону. Средний профессиональный опыт специалистов – 17 лет.

Среди них:

Каплина Екатерина Николаевна - главный врач, терапевт, гемостазиолог, к.м.н.

Сорокина Юлия Алексеевна – врач эндокринолог-диетолог, к.м.н.

Дудина Анна Юрьевна – зам. главного врача, врач акушер-гинеколог, к.м.н.

Захаров Семён Андреевич – врач общей практики, семейный врач, педиатр

Бахтин Андрей Владимирович – врач гематолог, аллерголог-иммунолог

Гриднева Светлана Владимировна - врач УЗИ

Королева Елена Викторовна - врач акушер, гинеколог, репродуктолог, к.м.н.

Лебедь Сергей Сергеевич - врач флеболог, cердечно-сосудистый хирург, малоинвазивный хирург

Медицинский центр «Юнона» регулярно принимает участие в различных конкурсах и премиях, а врачи выступают как эксперты на региональных и российских телеканалах.

В планах медцентра развивать хирургическое направление, расширять стационар. Ввести дополнительные сложные гинекологические, проктологические и урологические операции, расширять возможности диагностики.

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Медицинский центр «Юнона»

ул. Советская, д. 51/2 пр-кт Космонавтов, д. 37 ул. Еременко, д.25 ул. 3-я Линия, д. 3

Тел. 8(863) 310-03-06

График работы: пн-сб: с 8:00 до 20:00, вс: с 9:00 до 18:00

Сайт: https://junoclinic.ru/

ВКонтакте: https://vk.com/yunona_medclinic

Telegram: https://t.me/junoclinica

Instagram: https://www.instagram.com/junona_rostov

Медицинский центр «Юнона» принимает участие в конкурсе «Клиника года – 2022». Проголосовать за медицинский центр можно по ССЫЛКЕ.