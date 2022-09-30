Медицинская клиника «Гармония»: «Помогаем всей семье обрести здоровье!»

Фото: медицинская клиника «Гармония»
Медицинская клиника «Гармония» — это многопрофильное медицинское учреждение, оборудованное современной медицинской техникой и аппаратурой. Клиника располагается в самом центре города, в шаговой доступности от основных улиц Ростова-на-Дону. Это позволяет пациентам в любое время получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь.
В центре проводятся клиническая диагностика заболеваний, их профилактика, лечение и реабилитация в процессе выздоровления.
В КЛИНИКЕ ОТКРЫТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
- Круглосуточный терапевтический стационар
- Дневной наркологический стационар
Также врачи клиники ведут амбулаторный прием, как взрослых пациентов, так и детей. Среди них: терапевт, детский и взрослый невролог, педиатр, онколог, хирург и другие узкие специалисты.
В клинике работает своя выездная бригада скорой помощи, которую можно вызвать в любое время суток.
Фото: медицинская клиника «Гармония»
УСЛУГИ КЛИНИКИ
– Осмотр различных специалистов (терапевта, педиатра, неврлоаг, психиатра, психиатр-нарколога и т.д.);
– Все виды анализов;
– Лечение в терапевтическом или наркологическом отделении;
– Витаминотерапия;
– Дезинтоксикационная терапия;
– Постковидная реабилитация с подключением различных специалистов.
Фото: медицинская клиника «Гармония»
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ
– Удобное расположение в центре Ростова-на-Дону;
– Высококвалифицированные врачи и специалисты;
– Комфортабельный стационар; – Бесплатная телефонная консультация 24/7;
– Наличие консультаций онлайн;
– Доступные цены, скидки и абонементы.
Фото: медицинская клиника «Гармония»
КОМАНДА КЛИНИКИ
В клинике работает множество специалистов. Среди них: неврологи, терапевты, педиатры, врач УЗИ, хирурги, онкологи, наркологи, психиатры, психологи. Средний стаж врачей - 20 лет.
Медицинская клиника «Гармония»
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 170
Телефон +7 (863) 226-18-17
График работы:
Амбулаторный прием: ежедневно с 8:30 до 19:00
Стационар: круглосуточно
Сайт https://garmonia-clinica.ru
https://vk.com/garmoniaclinica
Медицинская клиника «Гармония» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клинику можно по ссылке.
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