Медицинская клиника «Гармония»: «Помогаем всей семье обрести здоровье!»

Фото: медицинская клиника «Гармония»

Медицинская клиника «Гармония» — это многопрофильное медицинское учреждение, оборудованное современной медицинской техникой и аппаратурой. Клиника располагается в самом центре города, в шаговой доступности от основных улиц Ростова-на-Дону. Это позволяет пациентам в любое время получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

В центре проводятся клиническая диагностика заболеваний, их профилактика, лечение и реабилитация в процессе выздоровления.

В КЛИНИКЕ ОТКРЫТЫ ОТДЕЛЕНИЯ

- Круглосуточный терапевтический стационар

- Дневной наркологический стационар

Также врачи клиники ведут амбулаторный прием, как взрослых пациентов, так и детей. Среди них: терапевт, детский и взрослый невролог, педиатр, онколог, хирург и другие узкие специалисты.

В клинике работает своя выездная бригада скорой помощи, которую можно вызвать в любое время суток.

Фото: медицинская клиника «Гармония»

УСЛУГИ КЛИНИКИ

– Осмотр различных специалистов (терапевта, педиатра, неврлоаг, психиатра, психиатр-нарколога и т.д.);

– Все виды анализов;

– Лечение в терапевтическом или наркологическом отделении;

– Витаминотерапия;

– Дезинтоксикационная терапия;

– Постковидная реабилитация с подключением различных специалистов.

Фото: медицинская клиника «Гармония»

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

– Удобное расположение в центре Ростова-на-Дону;

– Высококвалифицированные врачи и специалисты;

– Комфортабельный стационар; – Бесплатная телефонная консультация 24/7;

– Наличие консультаций онлайн;

– Доступные цены, скидки и абонементы.

Фото: медицинская клиника «Гармония»

КОМАНДА КЛИНИКИ

В клинике работает множество специалистов. Среди них: неврологи, терапевты, педиатры, врач УЗИ, хирурги, онкологи, наркологи, психиатры, психологи. Средний стаж врачей - 20 лет.

Медицинская клиника «Гармония»

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 170

Телефон +7 (863) 226-18-17

График работы:

Амбулаторный прием: ежедневно с 8:30 до 19:00

Стационар: круглосуточно

Сайт https://garmonia-clinica.ru

https://vk.com/garmoniaclinica

https://ok.ru/garmoniaclinic

Медицинская клиника «Гармония» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клинику можно по ссылке.