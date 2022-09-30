Сулима Нелли Нукриевна: «Каждый прием маленького пациента – это как пройти своеобразный квест по выстраиванию доверительных отношений»

Фото: ЛДЦ «Здоровье»
Сулима Нелли Нукриевна - заместитель главного врача по медицинской части, врач-педиатр в ЛДЦ «Здоровье». Нелли Нукриевна окончила Ростовский Государственный Медицинский университет, а затем интернатуру по направлению «Педиатрия». Стаж работы более 12 лет.
Трудовую деятельность она начала, работая педиатром в МБУЗ ЦРБ Багаевского района. Затем заняла должность заведующей педиатрическим отделением этой же больницы. С 2021 года Нелли Нукриевна стала заместителем главного врача по медицинской части в ЛДЦ «Здоровье».
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Что для Вас медицина?
- Для меня медицина - это возможность сделать людей счастливее. Ведь без здоровья нет счастья.
Почему Вы стали врачом?
- В моей семье не было медработников. Но мне всегда хотелось помогать людям. Поэтому уже в старших классах я определилась с профессией. И практически сразу выбрала путь детского врача.
Каким Вы были студентом?
- Можно сказать, исполнительным, а ещё вечно уставшим и не выспавшимся, так как приходилось совмещать учёбу и работу в детском отделении в ночные смены.
Что самое интересное в Вашей работе?
- Самое интересное - это мои маленькие пациенты. Работа с ними, как правило, нелёгкая, но дарит много положительных эмоций. К каждому из деток нужен индивидуальный подход, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно и не боялся осмотра. Поэтому каждый приём - это для меня, своего рода, квест. И чем больше смогу расположить к себе маленького пациента и его родителей, тем быстрее будет поставлен диагноз и успешнее выбран план лечения.
От чего, на Ваш взгляд, зависит успех лечения?
- В первую очередь, от профессионального уровня врача и его человеческих качеств. Если врач в своей работе придерживается принципа «Отнесись к больному так, как бы хотел, чтобы отнеслись к тебе в час болезни», то половина успеха гарантирована. Ну а вторая половина успеха зависит от пациента, его доверия своему врачу, терпения и выполнения всех рекомендаций.
Кто Ваш пациент?
- Интересный вопрос. Даже не знаю, кто в первую очередь - ребёнок или родитель. Наверное, и те, и другие. Для первых нужно выбрать правильную тактику лечения, вторым необходимо вселить уверенность в скорейшем выздоровлении.
Самый частый вопрос от пациентов?
- Как поднять иммунитет ребёнка? И, чаще всего, ждут названия «чудесной таблетки», которая избавит от всех болезней.
Как Вы проводите свободное время?
- Свободное время? Такое бывает? А, если серьёзно, предпочитаю занятия, которые успокаивают и помогают отвлечься. Это прогулки, рисование, чтение. Читать предпочитаю психологию, чаше детскую. Фильмы люблю о врачах и медицине. А выбор музыки зависит от настроения.
Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания ей загадали?
- Первое - это мир во всем мире. Второе - пусть все болезни будут излечимы. Третье - пусть люди будут добрыми и счастливыми.
Ваше любимое утверждение
- Главное - не навредить!
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