Сулима Нелли Нукриевна: «Каждый прием маленького пациента – это как пройти своеобразный квест по выстраиванию доверительных отношений»

Фото: ЛДЦ «Здоровье»

Сулима Нелли Нукриевна - заместитель главного врача по медицинской части, врач-педиатр в ЛДЦ «Здоровье». Нелли Нукриевна окончила Ростовский Государственный Медицинский университет, а затем интернатуру по направлению «Педиатрия». Стаж работы более 12 лет.

Трудовую деятельность она начала, работая педиатром в МБУЗ ЦРБ Багаевского района. Затем заняла должность заведующей педиатрическим отделением этой же больницы. С 2021 года Нелли Нукриевна стала заместителем главного врача по медицинской части в ЛДЦ «Здоровье».

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Что для Вас медицина?

- Для меня медицина - это возможность сделать людей счастливее. Ведь без здоровья нет счастья.

Почему Вы стали врачом?

- В моей семье не было медработников. Но мне всегда хотелось помогать людям. Поэтому уже в старших классах я определилась с профессией. И практически сразу выбрала путь детского врача.

Каким Вы были студентом?

- Можно сказать, исполнительным, а ещё вечно уставшим и не выспавшимся, так как приходилось совмещать учёбу и работу в детском отделении в ночные смены.

Что самое интересное в Вашей работе?

- Самое интересное - это мои маленькие пациенты. Работа с ними, как правило, нелёгкая, но дарит много положительных эмоций. К каждому из деток нужен индивидуальный подход, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно и не боялся осмотра. Поэтому каждый приём - это для меня, своего рода, квест. И чем больше смогу расположить к себе маленького пациента и его родителей, тем быстрее будет поставлен диагноз и успешнее выбран план лечения.

От чего, на Ваш взгляд, зависит успех лечения?

- В первую очередь, от профессионального уровня врача и его человеческих качеств. Если врач в своей работе придерживается принципа «Отнесись к больному так, как бы хотел, чтобы отнеслись к тебе в час болезни», то половина успеха гарантирована. Ну а вторая половина успеха зависит от пациента, его доверия своему врачу, терпения и выполнения всех рекомендаций.

Кто Ваш пациент?

- Интересный вопрос. Даже не знаю, кто в первую очередь - ребёнок или родитель. Наверное, и те, и другие. Для первых нужно выбрать правильную тактику лечения, вторым необходимо вселить уверенность в скорейшем выздоровлении.

Самый частый вопрос от пациентов?

- Как поднять иммунитет ребёнка? И, чаще всего, ждут названия «чудесной таблетки», которая избавит от всех болезней.

Как Вы проводите свободное время?

- Свободное время? Такое бывает? А, если серьёзно, предпочитаю занятия, которые успокаивают и помогают отвлечься. Это прогулки, рисование, чтение. Читать предпочитаю психологию, чаше детскую. Фильмы люблю о врачах и медицине. А выбор музыки зависит от настроения.

Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания ей загадали?

- Первое - это мир во всем мире. Второе - пусть все болезни будут излечимы. Третье - пусть люди будут добрыми и счастливыми.

Ваше любимое утверждение

- Главное - не навредить!

Как записаться на прием к доктору:

По тел. 8 900 120 80 88

https://ldc-z.ru/