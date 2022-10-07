Клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону: «Мы объединяем профессионалов и предлагаем пациентам лучшие решения для своего здоровья»

Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

Клиники «Альфа-Центр Здоровья» - это федеральная сеть многопрофильных медицинских центров, оснащенных самым современным медицинским оборудованием и прекрасной лабораторной базой, что позволяет с высокой точностью проводить обследования и осуществлять диагностику заболеваний в любых, даже самых сложных случаях.

Клиники федеральной сети открыты в городах: Ростов-на-Дону, Москва, Нижний Новгород, Мурманск, Самара, Саратов, Киров, Пермь, Березники, Тюмень, Ярославль.

В Ростове-на-Дону клиника «Альфа-Центр Здоровья» была открыта в 2012 году. За 10 лет своей работы специалисты клиники оказали помощь в лечении свыше 150 000 пациентам.

В состав многопрофильного медицинского центра входят взрослое и детское отделение, стоматология, отделение лабораторной и функциональной диагностики, УЗИ, рентген.

Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

- «Альфа-Центр Здоровья» в г.Ростов-на-Дону оказывает полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг по доступным ценам в удобное время;

- Пациентам доступны различные программы обслуживания и Check-up для всей семьи;

- Специалисты клинки обладают высоким уровнем профессионализма и квалификации;

- Точность анализов и лечения достигается путем применения самого современного оборудования от ведущих мировых производителей (общее и стоматологическое рентгеноборудование, аппараты УЗИ экспертного класса и другое);

Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

- Большое внимание в работе врачей уделяется иммунизации детей и взрослых;

- Для комфорта пациентов осуществляются выезды специалистов на дом;

- Предварительная запись на прием возможна в удобное время с последующим смс-оповещением. Пациенты могут использовать собственное мобильное приложение клиники;

- Удобное расположение клиники в центре города.

Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

КОМАНДА КЛИНИКИ

Сотрудники клиники — высококвалифицированные специалисты, обладатели врачебных категорий. Средний практический стаж работы врачей - 15 лет.

В клинике «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону ведут прием все необходимые специалисты:

- Акушер-гинеколог, Колопроктолог, Маммолог, Проктолог, Уролог

- Аллерголог, Дерматовенеролог, Дерматолог

- Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ)

- Врач функциональной диагностики

- Гастроэнтеролог, Эндокринолог, Эндоскопист

- Кардиолог, Невролог, Психиатр

- Массажист, Физиотерапевт, Рефлексотерапевт

- Онколог, Рентгенолог

- Оториноларинголог (ЛОР), Офтальмолог

- Пульмонолог, Ревматолог

- Терапевт

- Травматолог-ортопед, Хирург

Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

ИМИ ГОРДЯТСЯ

Член Российского общества терапевтов, Член Российского общества гастроэнтерологов, участник конференций по терапии и гастроэнтерологии, соавтор научных статей гастроэнтеролог Гранкина Наталья Евгеньевна.

Член Союза педиатров России, автор 12 научных статей, педиатр, детский аллерголог-иммунолог Замаева Ирина Анатольевна.

Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ), автор печатных работ Жукова Наталья Петровна.

Отоларинголог, постоянный участник межрегиональных научно-практических конференций и конгрессов по специальности Калинкина Мария Игоревна.

Эндоскопист, хирург Ксантополос Константин Борисович.

Педиатр, детский гастроэнтеролог, Член Российского общества педиатров, автор научных статей Луспикаян Светлана Хугасовна.

Колопроктолог, хирург Токарский Антон Анатольевич.

Рентгенолог, постоянный участник межрегиональных научно-практических конференций и конгрессов по специальности Шумарин Константин Александрович.

Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

Администрация Кировского района г. Ростова-на-Дону ежегодно выделяет профессионализм врачей клиники «Альфа-Центр Здоровья».

В 2014 году "Деловой квартал" выделил «Альфа-Центр Здоровья» в рейтинге лучших частных клиник Ростовской области.

Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

МИССИЯ КЛИНИКИ

«Альфа-Центр Здоровья» объединяет профессионалов и предлагает пациентам лучшие решения для своего здоровья.

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«Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д.154А

Тел.: +7 (863) 307-52-52, 204-15-35

График работы:

Пн-пт: 08:00 – 20:00

Сб: 08:00 – 19:00

Вс: 09:00 – 18:00

Сайт: https://rostov.alfazdrav.ru/

ВК: https://vk.com/alfazdravrnd

Телеграм: https://t.me/alfazdrav

Клиника «Альфа-Центр Здоровья» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клиники можно по ссылке.