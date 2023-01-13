Как правильно выбрать квартиру в Ростове на этапе строительства, рассказали эксперты

Репутация девелопера при выборе комплекса очень важна. Фото: предоставлено ГК «Альянс»

Выбор и покупка квартиры – один из важных моментов в жизни. К приобретению недвижимости необходимо подходить взвешенно и с умом. Оценить комфортность жилья на этапе строительства довольно сложно. «Комсомольская правда» узнала у экспертов, на что обращать внимание при покупке квартиры.

Специалисты группы компании «Альянс» назвали пять ключевых критериев для выбора ЖК.

КАК ПРОВЕРИТЬ РЕПУТАЦИЮ ЗАСТРОЙЩИКА

Репутация девелопера при выборе комплекса очень важна. Покупатели хотят быть уверены, что в обещанные сроки получат жилье заявленного качества. Поэтому проверяют всю документацию, отзывы, интересуются ранее реализованными проектами и опытом застройщика.

- Мы рекомендуем заранее изучить информацию о компании. В этом вам может помочь Единый ресурс застройщиков РФ, где отображается, в том числе, показатель соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья. В Едином реестре проблемных объектов на сайте наш.дом.рф проверьте не является ли выбранный объект долгостроем, а в аккаунтах, которые создали жильцы сданных домов, вы найдете реальные отзывы о качестве строительства, - рассказала руководитель офиса продаж ГК «Альянс» Татьяна Богуш.

ГЕОГРАФИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Важный момент – расположение жилого комплекса и экологическая обстановка. Фото: предоставлено ГК «Альянс»

Также очень важный момент – расположение жилого комплекса и экологическая обстановка.

На окружающую среду, в том числе, влияет озеленение дворовой территории и близость к зеленым зонам.

К примеру, ЖК «Измаильский экоквартал» является одним из самых зеленых в Ростове. Комплекс расположен напротив рощи СКА.

Специалисты при строительстве уделили большое внимание озеленению и ландшафтному дизайну внутридворового пространства. Как итог - жильцы могут выходить не просто на территорию своего двора, а в собственный парк, где предусмотрена умная эргономика.

ИЗ ЧЕГО СТРОЯТ

Необходимо обратить внимание на технологию и материалы строительства. Фото: предоставлено ГК «Альянс»

При покупке квартиры необходимо обратить внимание на технологию и материалы строительства: это поможет оценить уровень тепло-, звукоизоляции и долговечности дома.

- Задайте менеджерам вопросы о материалах фасада и каркаса комплекса, характеристиках инженерных коммуникаций, остеклении и входной двери. Полученная информация должна соответствовать заявленному застройщиком классу недвижимости. К примеру, в Ростовской области ЖК бизнес-класса «Измаильский экоквартал» занимает первое место рейтинга ЕРЗ. РФ по потребительским качествам. На каждом этаже находится от трех до пяти квартир с трехметровым потолком, профессиональной шумоизоляцией пола, межквартирными кирпичными стенами 52 см, двухконтурными газовыми котлами и штукатурной холодных стен, - продолжает специалист.

ПЛАНИРОВКА КВАРТИР

Оценить планировки квартир в новостройке можно по следующим критериям: правильная форма комнат; количество санузлов; наличие или отсутствие дополнительных полезных помещений (гардеробные, постирочные, кабинет – прим. ред.); соотношение помещений для индивидуального и коллективного отдыха, ориентация по сторонам света.

- Советуем вам изучить квартирографию проекта - это соотношение количества малогабаритных лотов и квартир семейного формата. Исходя из этой информации, можно сложить представление о количестве сдаваемых квартир: чем больше арендуемых студий и однокомнатных квартир в доме, тем более неоднородный состав жильцов будет в комплексе. Это может создать дополнительный шум и дискомфорт, - поделилась лайфхаком Татьяна Богуш.

И ОСОБЕННЫЕ ФИШКИ

А чтобы получить максимальное удовлетворение от покупки и комфортное проживание после сдачи дома, обратите внимание, есть ли в жилом комплексе «фишки», которые откликаются лично вам. Это может быть все, что угодно: эстетичный фасад с красивой подсветкой, фонтан во дворе, стильная детская площадка, ландшафтный дизайн с учетом смены сезонов, широкий ассортимент уличных тренажеров и спортивных площадок, дополнительные помещения для хранения колясок и велосипедов. «Разрабатывая проекты жилых комплексов, наши архитекторы всегда продумывают дополнительные интересные детали для улучшения дома и дворового пространства. Так, для доступа естественного света на паркинг ЖК «Измаильский экоквартал» на нижний уровень были высажены 9-метровые платаны, которые будут расти через стилобатный атриум», - приводит пример Татьяна Богуш.

И когда все пять критериев совпадут с вашими предпочтениями, можно смело выбирать ЖК для покупки.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Альянс». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Реклама. LjN8KLYE2