В День пожилого человека Алексей Логвиненко встретился с руководителями социальных учреждений города

Сегодня в донской столице активно развивается "серебряное" волонтерство. Фото: пресс-служба администрации города

В субботу, первого октября, отмечается Международный день пожилых людей. Не обходят вниманием вопрос уровня и качества жизни ростовчан «серебряного» возраста и в донской столице. Так, в этот день глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с руководителями социальных учреждений города - с теми, кто каждый день работает с людьми старшего поколения, знает их нужды и чаяния, помогает им поддерживать необходимую активность — как физическую так и социальную — и организует для них полезный и интересный досуг.

РОСТОВСКИЙ ПРОЕКТ — ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

В Ростове-на-Дону четко и слаженно организована работа с людьми старшего поколения: функционируют восемь Центров социального обслуживания населения — по одному в каждом районе города. На их работу из городского и областного бюджетов в текущем году поступила внушительная сумма - свыше полмиллиарда: объем финансирования на социальное обслуживание составляет более 574 миллионов рублей. А с января по сентябрь этого года почти 12 тысячам пожилых ростовчан и инвалидов в городе было оказано уже 3 миллиона 700 тысяч услуг. Получается, приблизительно по 308 услуг на каждого.

В столице региона и сами горожане «серебряного» возраста активно и с удовольствием воплощают в жизнь сразу несколько значимых проектов. Один из самых заметных — просветительский проект под названием «Театр на ладони». Буквально на днях он стал одним из победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания «Лучшая практика организации активного досуга граждан старшего поколения».

- Уверен, что этот проект необходимо развивать. На ближайшее заседание городской Думы вынесем вопрос дополнительного финансирования Театра, чтобы у участников была возможность повышения профессионального уровня и расширения географии выступлений, - заявил участникам встречи Алексей Валентинович.

РЕАЛИЗОВАТЬ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В Ростове всегда было много людей, которые по зову сердца и гражданской позиции готовы безвозмездно помогать всем тем, кому нужна их поддержка. В городе успешно развивается и движение «Серебряное волонтерство». Более чем полтысячи участников занимаются столь важным для преемственности поколений наставничеством: с детьми в школах, детских садах, детских домах, а также оказывают необходимую помощь пожилым людям.

- Руководители соцучрежений обратились ко мне с просьбой создания в городе единой диспетчерской службы социального такси, так как запросов поступает достаточное количество. Кроме того, мы планируем расширять транспортную сеть соцтакси. Этот вопрос также вынесем на рассмотрение депутатам городской Думы, - обратил внимание Алексей Логвиненко.

Он подчеркнул, что донская столица является крупным социально-культурным центром Юга России, и в нем каждодневно нужно улучшать условия для комфортного развития и реализации творческого потенциала людей разных поколений, в том числе и старшего. А значит, развитие проектов для людей «серебряного» возраста будет развиваться и дальше.