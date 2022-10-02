В Западном районе Ростова откроются два новых детских сада

Строительство детских садов на Западном ведется по нацпроекту "Демография". Фото: правительство Ростовской области

В Западном районе Ростова в скором времени появятся два новых детских сада, которые строятся в рамках национального проекта «Демография». Ход строительных работ объектов образования проверил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

- Все, что касается Западного - обеспеченность инфраструктурой как по дошкольным, так и по школьным образованиям – это важная задача. Мест не хватает, в школах дети учатся в две смены, - отметил Игорь Александрович.

ИЗОСТУДИЯ, ЛИФТЫ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ С НАВЕСОМ

Первым объектом стал детский сад на улице Жмайлова. Он рассчитан на 110 малышей. Это трехэтажное здание, которое будет состоять из шести групповых ячеек. Также здесь предусмотрены отдельные музыкальный и физкультурный залы, изостудия, кабинеты логопеда и психолога, а также помещения пищеблока и медицинского блока. Садик будет оборудован двумя пассажирскими лифтами. А на улице от палящих лучей солнца и осадков детскую площадку будет защищать навес.

Свои двери для ребят сад должен был открыть еще год назад. Однако подрядчик не выполнил условия контракта, и в сентябре 2019 года строительство приостановилось. Вскоре выбрали нового подрядчика, и сейчас детский сад почти полностью готов. Сдать его запланировано в ноябре.

ДЕТСКИЙ САД НА ТКАЧЕВА ГОТОВ НА 77%

Еще один детсад сад ждут жители микрорайона Левенцовский. Участок для строительства был передан застройщику год назад. Во время объезда строительных объектов первый заместитель губернатора посетил и детский сад на улице Ткачева. Сейчас он готов на 77 процентов. Здесь выполнены все инженерные работы, сделана канализация и электрика, подведена вода. К отопительному сезону должно появиться теплоснабжение.

Кроме учреждений для детей дошкольного возраста первый замглавы региона Игорь Гуськов посетил строящиеся школы в микрорайоне ЮФУ и в Левенцовке. Эти объекты строятся в рамках национального проекта «Образование».