Вдохновившись группой «Кино», семиклассница из Волгодонска сделала из пластиковой бутылки радиоуправляемый «Москвич-2141»

Школьница вдохновилась любимой группой «Кино» и Виктором Цоем. ФОТО: предоставлено педагогом

Совсем скоро во всем мире отметят День детских изобретений. Ранее мы уже рассказывали и о шестикласснике, который изобрел безвредную для окружающего мира яхту, и о двух старшеклассниках, которые придумали, как бороться с большим мусорным пятном в Тихом океане, и о мальчике, который для учителей создал робота для проверки контрольных работ.

Но в этот раз изобретателем стала девочка. Семиклассница из Волгодонска вдохновилась советской легковушкой с кузовом типа хэтчбек и создала ее радиоуправляемую копию. А за основу взяла обычную пятилитровую пластиковую бутылку.

Увлеченная девочка с инструментом наперевес за два месяца собрала "Москвич". Фото: предоставлено педагогом

ПРИШЛОСЬ ИЗУЧИТЬ МНОГО ЧЕРТЕЖЕЙ

Все началось пять лет назад. Будучи второклашкой школьница пришла на занятия в местный технический кружок. Так и увлеклась мальчуковыми хобби. А со временем развила свои навыки и утерла нос парням. Сейчас эта хрупкая девочка может за пару месяцев не только собрать машинку, но и настроить в ней радиоуправление.

В прошлом году юная изобретательница вдохновилась необычной моделью машины – "Москвич-2141". По словам ее наставника и педагога Сергея Меркулова, у этой модели корпус немного отличается от тех, какие обычно мастерят ребятишки на его занятиях. Но сложности подростка не спугнули. И она изучила все чертежи этой советской машины. А еще вдобавок и учебное пособие пришлось прочитать.

– Мне нравится группа «Кино». И там у Виктора Цоя была такая машина. Поэтому решила сделать, - добавила изобретательница Саша Шуркина.

Александра и на станке умело работает. ФОТО: предоставлено педагогом

ПЛАСТИК ПРИШЛОСЬ ПОЛУЧАТЬ ИЗ БУТЫЛКИ

Был сделан эскиз. Потом юная автолюбительница изготовила деревянную форму, чтобы таким образом отработать технологию. И только после стала вытачивать «Москвича» из пластиковой бутылки.

- Дело в том, что дети, которые у нас занимаются чаще всего из малообеспеченных семей. И позволить себе купить уже готовые детали для радиоуправляемой машинки возможности нет. Цена только одного корпуса начинается от 10 долларов и выше. Вот приходится постоянно что-то придумывать, и из ничего делать что-то, - объясняет Сергей Александрович.

На протяжении 20 лет педагог использует особую технологию – изготовление деталей из бросовых материалов, то есть из вторичного сырья. Поэтому в ход и идут использованные пластиковые бутылки различных размеров.

Но сначала была изготовлена модель из дерева для проработки навыков. ФОТО: предоставлено педагогом

ДВА МЕСЯЦА УСЕРДНОЙ РАБОТЫ

А вот радиооборудование все же пришлось докупить. По словам педагога, такие детали, как аккумуляторы и элементы питания не может изготовить не только ребенок, но и взрослый. Да и смысла заморачиваться на это нет. Такие детали доступны всем, и приобрести труда не составит. Ребенку остается только правильно подсоединить все провода и привести авто в движение.

Кстати, на все про все у изобретательницы ушло два месяца. И это еще очень быстро. Так как у остальных воспитанников времени на проектирование и создание уходит в разы больше.

- Если ребенок заинтересован, то все успевает за кратчайшие сроки. А если же делать все по настроению, то и полгода не хватит, - добавил Сергей Меркулов.

Теперь дело за малым - покрасить прозрачный «Москвич-2141». Александра уже и цвет выбрала. «Москвич» будет синим.

После покраски авто выглядит солидно. ФОТО: предоставлено педагогом

Кстати, с будущей профессией Александра пока не определилась. Но в ее мечтах собирать игровые компьютеры для дальнейшей продажи.

Осталось только выбрать краску и покрасить машину. ФОТО: предоставлено педагогом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как бороться с мусорным пятном в Тихом океане, придумали школьники из Волгодонска

Для этого они спроектировали плавающий город и распечатали его на 3D-принтере (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Школьник из Волгодонска придумал экологически чистую яхту, вдохновившись дельфинами и акулами

Теперь шестиклассник хочет использовать свое изобретение как пособие на уроках физики (подробнее)