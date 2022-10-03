Зонтик на этой неделе точно пригодится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове на неделю 3 — 7 октября будет по-осеннему прохладной и дождливой. Судя по прогнозу синоптиков Ростовского гидрометцентра, лучше всю неделю, выходя из дома, брать с собой зонт — дончан ждут дожди, грозы, а по утрам густые туманы. Публикуем подробный прогноз.

В Ростове, в понедельник, 3 октября, ожидается переменная облачность. Ночью и утром пройдет кратковременный дождь и гроза. Днем же дождя не будет. Ветер юго-западный и западный 8 — 13 метров в секунду с порывами до 15 — 20. Температура воздуха ночью составит +11 — 13, днем — от +16 до +18.

Во вторник, 4 октября, будет облачно и без осадков. Ночью и утром на город опустится туман. Ветер будет дуть в юго-западном направлении с переходом на юго-восточное 4 — 9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +8 — 10 градусов, днем — от +18 до +20.

В среду, 5 октября, ночью пройдет небольшой дождь, а день обойдется без осадков. Ветер о жидается юго-восточный с переходом на юго-западный 3 — 8 метров в секунду. Ночная температура воздуха задержится на отметках +9 — 11 градусов, днем — от +17 до +19.

В четверг будет облачно с прояснениями, вероятность осадков незначительная. Ветер западный, днем с переходом на северо-западный, а ночью — на юго-западный, температура воздуха ночью +10, днем до +17.

В пятницу днем немного потеплеет — до +20, а ночью +11. Будет больше солнца, чем облаков, ветер преимущественно западного направления. Дождь маловероятен.

В Ростовской области в понедельник будет облачно. Ночью и утром в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, гроза, а местами сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 — 24 метров в секунду, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный и западный 8 - 13 метров в секунду, местами с порывами до 15 — 20 метров в секунду, ночью и утром в отдельных районах - до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12 — 17 градусов, по северу и западу области — до +8, а днем — от +13 до +18.

Во вторник в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами ляжет туман. Ветер ожидается юго-западный с переходом на юго-восточный 4 — 9 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +7 — 12, а по северу и западу региона и того холоднее — до +3. Днем термометры покажут +13 — 18, по югу теплее — до +22 градусов.

В среду ночью и утром на отдельных территориях пройдет кратковременный дождь, гроза, а днем обойдется без каких-либо существенных осадков. Ночью и в первой половине дня местами будет туманно. Ветер становится юго-восточный с переходом на юго-западный и западный 3 — 8 метров в секунду, а при грозе с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха ожидается на уровне +9 — 14, местами — до +5, а днем +14 — 19 градусов.

В четверг станет немного прохладнее — до +17, в небе — незначительная облачность. Ветер северо-западного направления 16 метров в секунду.

В пятницу будет преимущественно солнечно, потеплеет до +20 по югу. Ветер легкий восточного направления.