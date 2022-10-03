Центр инновационной флебологии Galen: «Непревзойденное сочетание многолетнего опыта и инноваций на страже здоровья!»

Фото: центр Galen

Центр инновационной флебологии Galen – клиника, в которой доступен широкий спектр услуг по лечению варикозной болезни. В центре работают настоящие профессионалы своего дела. К каждому пациенту здесь подбирается индивидуальный подход. Альтернативу хирургии представляют собой внутрипросветные лазерные и радиочастотные методики. Так, клиенты проходят всю необходимую диагностику, лечение и реабилитацию. В 2001 году центр стал лауреатом конкурса «Лучшие частные клиники РФ» по версии НИИ социальной статистики. Ежегодно в Центре инновационной флебологии Galen проводят до 1500 операций и манипуляций в год, а число визитов в клинику достигает 5000.

Основная миссия клиники - высокотехнологичное инновационное лечение варикоза с максимальным уровнем сервиса.

Фото: центр Galen

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

- Сочетание большого опыта врачей с высокотехнологичностью лечения и высоким уровнем сервиса

- Высокопрофессиональные увлеченные сотрудники

- Полный перечень самого современного оборудования в данном направлении

- Высокий уровень комфорта

- Приватность

- Гибкая ценовая политика

В клинике установлено уникальное оборудование:

- неодимовая лазерная платформа Cutera XEO, США

- ультразвуковой сканер ESAOTE MYLAB ONE/TOUCH, Италия

- генератор РЧА ClosureFastTM, США

- оптика Syris, США

Также внедрена CLaCS-терапия – инновационный метод устранения сосудистых звездочек.

Фото: центр Galen

КОМАНДА КЛИНИКИ

Сосудистые хирурги, флебологи, врачи ультразвуковой диагностики.

Средний стаж специалистов - 15 лет.

Руководит клиникой Куринной Анатолий Владимирович.

.

Центр инновационной флебологии Galen

344056, г. Ростов-на-Дону, пер Сальский, 13

График работы:

Пн-пт 8-19

Сб 9-14

Тел. 8(863) 285-57-17

WhatsApp: +7(938)-101-39-86

Сайт: www.galenclinic.ru

galenclinic@mail.ru

Телеграмм: https://t.me/drkurinnoy

Инстаграм: https://instagram.com/dr.kurinnoy?igshid=YmMyMTA2M2Y=

ВКонтакте: https://vk.com/dr.kurinnoy

Медицинский центр принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за центр можно по ССЫЛКЕ.