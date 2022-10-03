Центр инновационной флебологии Galen: «Непревзойденное сочетание многолетнего опыта и инноваций на страже здоровья!»

Фото: центр Galen
Центр инновационной флебологии Galen – клиника, в которой доступен широкий спектр услуг по лечению варикозной болезни. В центре работают настоящие профессионалы своего дела. К каждому пациенту здесь подбирается индивидуальный подход. Альтернативу хирургии представляют собой внутрипросветные лазерные и радиочастотные методики. Так, клиенты проходят всю необходимую диагностику, лечение и реабилитацию. В 2001 году центр стал лауреатом конкурса «Лучшие частные клиники РФ» по версии НИИ социальной статистики. Ежегодно в Центре инновационной флебологии Galen проводят до 1500 операций и манипуляций в год, а число визитов в клинику достигает 5000.
Основная миссия клиники - высокотехнологичное инновационное лечение варикоза с максимальным уровнем сервиса.
Фото: центр Galen
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ
- Сочетание большого опыта врачей с высокотехнологичностью лечения и высоким уровнем сервиса
- Высокопрофессиональные увлеченные сотрудники
- Полный перечень самого современного оборудования в данном направлении
- Высокий уровень комфорта
- Приватность
- Гибкая ценовая политика
В клинике установлено уникальное оборудование:
- неодимовая лазерная платформа Cutera XEO, США
- ультразвуковой сканер ESAOTE MYLAB ONE/TOUCH, Италия
- генератор РЧА ClosureFastTM, США
- оптика Syris, США
Также внедрена CLaCS-терапия – инновационный метод устранения сосудистых звездочек.
Фото: центр Galen
КОМАНДА КЛИНИКИ
Сосудистые хирурги, флебологи, врачи ультразвуковой диагностики.
Средний стаж специалистов - 15 лет.
Руководит клиникой Куринной Анатолий Владимирович.
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Центр инновационной флебологии Galen
344056, г. Ростов-на-Дону, пер Сальский, 13
График работы:
Пн-пт 8-19
Сб 9-14
Тел. 8(863) 285-57-17
WhatsApp: +7(938)-101-39-86
Сайт: www.galenclinic.ru
galenclinic@mail.ru
Телеграмм: https://t.me/drkurinnoy
Инстаграм: https://instagram.com/dr.kurinnoy?igshid=YmMyMTA2M2Y=
ВКонтакте: https://vk.com/dr.kurinnoy
Медицинский центр принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за центр можно по ССЫЛКЕ.
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