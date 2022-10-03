Дудина Анна Юрьевна: «Гинеколог – специалист, который может пройти с женщиной целую жизнь»

Фото: МЦ «Юнона»

Дудина Анна Юрьевна – заместитель главного врача МЦ «МРЦ Юнона» и врач акушер-гинеколог. Стаж работы Анны Юрьевны в акушерстве и гинекологии составляет больше 16 лет. За годы работы к ней обратились десятки женщин разных возрастов, которым она смогла помочь благодаря огромному багажу знаний и практического опыта.

ДОЛГИЙ ПУТЬ В МЕДИЦИНЕ

Анна Юрьевна с отличием окончила Красноярскую государственную медицинскую академию имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, где в последствии прошла ординатуру и аспирантуру по специальности «Акушерство и гинекология».

В ее активе разные курсы повышения квалификации, которые она изучала не только в Первом московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, но и в КубГМУ, Московском областном НИИ акушерства и гинекологии, и в ряде других. Среди них «Ультразвуковая диагностика»,

«Эстетическая гинекология: Миниинвазивные методы коррекции дисфункции тазового дна у женщин», «Современная хирургия пролапса гениталий и недержания мочи у женщин», «Диагностическая и оперативная гистероскопия. Оперативная лапароскопия» и многие другие.

В 2006 году Анна Юрьевна получила премию главы города Красноярска «Молодым талантам», в номинации «Молодой ученый». А 2020 году врач успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация тактики ведения пациенток с истмико-цервикальной недостаточностью и пролабированием плодного пузыря».

Фото: МЦ «Юнона»

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Анна Юрьевна, что для Вас медицина?

- Это неотъемлемая часть моей жизни. Акушерство и гинекология – та специальность, которая непосредственно связана с рождением новой жизни. Ведь гинеколог – специалист, который может пройти с женщиной целую жизнь.

Расскажите про Ваши студенческие годы?

- Я была активным студентом. Всегда принимала участие во внутривузовской жизни, была старостой студенческого научного общества.

Что самое интересное выделите в своей работе?

- Мне нравится, что работа акушера-гинеколога связана с возможностью оказать качественную помощь в различные периоды жизни женщины - от планирования, зачатия беременности и родовспоможения до решения проблем старения.

Какие самые необычные случаи были в Вашей практике?

- Сложно выделить какой-то один случай, их было много. Однажды, во время дежурства бригада скорой привезла пациентку 40 лет, с истмико-цервикальной недостаточностью, пролабированием плодного пузыря, в сроке 22 недели. Пациентка очень хотела сохранить беременность, поскольку в течение двадцати лет она у нее не наступала. Отмечу, что при таких симптомах сохранить беременность очень сложно.

В короткие сроки мы провели обследование, необходимую подготовку, успешно провели «аварийный серкляж», в результате чего пациентка доносила беременность до 40 недель и родила девочку Катю, весом 3300 гр. Для врача это высшая оценка его труда!

От чего зависит успех лечения?

- Убеждена, что успех лечения зависит от нескольких факторов: от качественного и современного оборудования, профессионализма врача, а также от положительного настроя пациента.

Как Вы проводите свое свободное время?

- Я стараюсь проводить его в кругу семьи, ведь у меня двое детей. Мы выезжаем на прогулки, катаемся на велосипедах, роликах, в зимнее время - на горных лыжах. Еще очень люблю читать. Одно из моих любимых произведений – «Правила виноделов» Джона Ирвинга. В книге поднята тема запрета на аборт, опасности криминальных вмешательств, а также раскрыта тема врачебного долга, обязывающего помогать людям в любых сложных жизненных ситуациях.

Где и как любите отдыхать?

- Люблю путешествовать, так как это расширяет границы сознания человека. Можно узнать другую природу, увидеть новые города, познакомиться с культурой народа. Познать быт людей, их нравы, привычки и кухню.

Какие три желания Вы загадали бы золотой рыбке?

- Я бы загадала, чтобы медицина вышла на новый уровень и научилась лечить «неизлечимые» болезни.

Какие у Вас планы на будущее?

- Планирую освоить новые гинекологические операции по коррекции генитального пролапса.

Ваш девиз по жизни?

- Мы обречены на успех!

Как записаться на прием к доктору:

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