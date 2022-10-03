Наркологический центр «Чистый путь»: «Мы не даем необоснованных обещаний, а для каждого пациента подбираем наиболее эффективную программу лечения»

Коллектив центра «Чистый путь»
Наркологический центр «Чистый путь» - клиника, оказывающая весь спектр услуг, необходимых для избавления от алкогольной или наркотической зависимости, начиная от мотивирования пациента на лечение и заканчивая его ресоциализацией после прохождения полного курса.
Здесь не дают пациентам необоснованных обещаний чудесным образом избавить от зависимостей, потребуется целый комплекс последовательных этапов, которые должны реализовываться с учетом особенностей каждого пациента индивидуально.
Отличительной чертой наркологического центра является целый комплекс структурных подразделений, позволяющих качественно и поэтапно реализовать все необходимые мероприятия для избавления от зависимости.
Фото: «Чистый путь»
По статистике от 50 до 70% пациентов центра, которые прошли полный курс лечения, реабилитации и ресоциализации, больше не возвращаются к употреблению, и ведут социальный образ жизни: работают, учатся, создают или восстанавливают семьи, ставят позитивные цели и достигают их.
НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
- Психиатрия-наркология
- Неврология
- Терапия
- Психотерапия
- Психология зависимого и созависимого поведения
В наркологическом центре открыт медицинский стационар, имеются три реабилитационных отделения, а также психологический центр. За помощью в центр могут обратиться как взрослые, так и подростки старше 14 лет.
Фото: «Чистый путь»
УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ
В наркологическом центре особое внимание уделяется диагностической методике по определению уровня реабилитационного потенциала, одобренная медиками и экспертным сообществом. Этот вид диагностики позволяет специалистам центра «Чистый путь» (врачам, психологам, аддиктологам) сформировать медицинский прогноз и определить форму реабилитационной работы и сроки прохождения курса. Комплексный подход к выявлению уровня реабилитационного потенциала позволяет рекомендовать пациенту (клиенту) ту программу, которая будет наиболее эффективна.
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ
- Эффективность;
- Индивидуальный подход;
- Качественная диагностика;
- Наличие пяти амбулаторных и стационарных программ;
- Комплексное и поэтапное лечение;
- Помощь в ресоциализации и трудоустройстве.
КОМАНДА КЛИНИКИ
В команде наркологического центра «Чистый путь» самые разные специалисты: психиатры-наркологи, медицинские сестры, санитары, клинические психологи, психотерапевты, психологи по работе с зависимым и созависимым поведением, аддиктологи, юристы.
Фото: «Чистый путь»
ДОСТИЖЕНИЯ КЛИНИКИ
Наркологический центр «Чистый путь» на протяжении трех лет успешно проходит квалификационный отбор Министерства Труда РО и участвует в реализации сертификационной программы в Ростовской области, что дает возможность жителям региона бесплатно избавиться от наркотической зависимости.
В 2021 году специалист по химической зависимости наркологического центра «Чистый путь» Наталья Охремчук стала победителем первого Всероссийского конкурса профессиональных консультантов сферы реабилитации наркозависимых. Лучших в профессии определяло почетное жюри в составе: членов Общественной палаты РФ, представителей министерств и ведомств РФ, специализированных медицинских учреждений Министерства здравоохранения РФ и представителей научного сообщества.
В центре создана настоящая футбольная команда, состоящая из участников реабилитационной программы и выпускников. На протяжении двух лет подряд футбольная команда «Чистый путь» занимает призовые места в региональных турнирах.
Фото: «Чистый путь»
В планах центра расширение спектра оказываемых медицинских услуг.
Наркологический центр «Чистый путь»
344095 г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/5
Телефоны:
+7(863)303-29-60
+7(863)222-82-80
График работы: круглосуточно, 24/7
https://narkolog-rostov-na-donu.ru/
Наркологический центр «Чистый путь» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клинику можно по ссылке.
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