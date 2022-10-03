Наркологический центр «Чистый путь»: «Мы не даем необоснованных обещаний, а для каждого пациента подбираем наиболее эффективную программу лечения»

Коллектив центра «Чистый путь»

Наркологический центр «Чистый путь» - клиника, оказывающая весь спектр услуг, необходимых для избавления от алкогольной или наркотической зависимости, начиная от мотивирования пациента на лечение и заканчивая его ресоциализацией после прохождения полного курса.

Здесь не дают пациентам необоснованных обещаний чудесным образом избавить от зависимостей, потребуется целый комплекс последовательных этапов, которые должны реализовываться с учетом особенностей каждого пациента индивидуально.

Отличительной чертой наркологического центра является целый комплекс структурных подразделений, позволяющих качественно и поэтапно реализовать все необходимые мероприятия для избавления от зависимости.

Фото: «Чистый путь»

По статистике от 50 до 70% пациентов центра, которые прошли полный курс лечения, реабилитации и ресоциализации, больше не возвращаются к употреблению, и ведут социальный образ жизни: работают, учатся, создают или восстанавливают семьи, ставят позитивные цели и достигают их.

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

- Психиатрия-наркология

- Неврология

- Терапия

- Психотерапия

- Психология зависимого и созависимого поведения

В наркологическом центре открыт медицинский стационар, имеются три реабилитационных отделения, а также психологический центр. За помощью в центр могут обратиться как взрослые, так и подростки старше 14 лет.

Фото: «Чистый путь»

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ

В наркологическом центре особое внимание уделяется диагностической методике по определению уровня реабилитационного потенциала, одобренная медиками и экспертным сообществом. Этот вид диагностики позволяет специалистам центра «Чистый путь» (врачам, психологам, аддиктологам) сформировать медицинский прогноз и определить форму реабилитационной работы и сроки прохождения курса. Комплексный подход к выявлению уровня реабилитационного потенциала позволяет рекомендовать пациенту (клиенту) ту программу, которая будет наиболее эффективна.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

- Эффективность;

- Индивидуальный подход;

- Качественная диагностика;

- Наличие пяти амбулаторных и стационарных программ;

- Комплексное и поэтапное лечение;

- Помощь в ресоциализации и трудоустройстве.

КОМАНДА КЛИНИКИ

В команде наркологического центра «Чистый путь» самые разные специалисты: психиатры-наркологи, медицинские сестры, санитары, клинические психологи, психотерапевты, психологи по работе с зависимым и созависимым поведением, аддиктологи, юристы.

Фото: «Чистый путь»

ДОСТИЖЕНИЯ КЛИНИКИ

Наркологический центр «Чистый путь» на протяжении трех лет успешно проходит квалификационный отбор Министерства Труда РО и участвует в реализации сертификационной программы в Ростовской области, что дает возможность жителям региона бесплатно избавиться от наркотической зависимости.

В 2021 году специалист по химической зависимости наркологического центра «Чистый путь» Наталья Охремчук стала победителем первого Всероссийского конкурса профессиональных консультантов сферы реабилитации наркозависимых. Лучших в профессии определяло почетное жюри в составе: членов Общественной палаты РФ, представителей министерств и ведомств РФ, специализированных медицинских учреждений Министерства здравоохранения РФ и представителей научного сообщества.

В центре создана настоящая футбольная команда, состоящая из участников реабилитационной программы и выпускников. На протяжении двух лет подряд футбольная команда «Чистый путь» занимает призовые места в региональных турнирах.

Фото: «Чистый путь»

В планах центра расширение спектра оказываемых медицинских услуг.

Наркологический центр «Чистый путь»

344095 г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 10/5

Телефоны:

+7(863)303-29-60

+7(863)222-82-80

График работы: круглосуточно, 24/7

https://narkolog-rostov-na-donu.ru/

https://vk.com/clinika_rostov

Наркологический центр «Чистый путь» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клинику можно по ссылке.