Медицинский центр «Ревиталь»: «Мы обеспечиваем безукоризненную систему качества оказания медицинских услуг»

Фото: МЦ «Ревиталь»

Медицинский центр «Ревиталь» - многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее комплексные высокопрофессиональные услуги, формирующие здоровье и красоту человека. С 2008 года медицинский центр предлагает лечение и профилактику болезней в условиях отличного сервиса и высокого уровня комфорта.

МИССИЯ КЛИНИКИ

Всестороннее восстановление физического и психологического состояния человека различными методами, начиная с физиотерапевтических и эстетических, а заканчивая современными хирургическими операциями.

Фото: МЦ «Ревиталь»

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

- Общая хирургия

- Пластическая хирургия

- Терапия

- Кардиология

- Эндокринология

- Неврология

- Гинекология

- Урология

- Диетология

- Трихология

- Дерматовенерология

- Аллергология-иммунология

- Проктология

- Гастроэнтерология

- Онкология

- Офтальмология

- Оториноларингология

- Психология

- Косметология

- Отделение лечебного голодания

- Травматология-ортопедия

- Ультразвуковое исследование

Фото: МЦ «Ревиталь»

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

1. Безукоризненная система качества оказания медицинских услуг — под личным контролем главного врача.

2. Информационное сопровождение лечения. Клиент обязательно получает всю информацию о плане и прогнозе лечения.

3. Современное оснащение. Клиника оснащена медицинским оборудованием последнего поколения, позволяющим проводить оперативное и экстренное лечение. Имеются современные процедурные, лазерные, косметологические, физиотерапевтические и другие кабинеты.

4. Центр снабжен современными операционными, а также круглосуточным стационаром. 5. Пациенты находятся под постоянным контролем медперсонала.

6. Оперативное решение организационных вопросов. Прозрачная ценовая политика. Все вопросы по ценам заранее оговариваются с врачом. Есть возможность подбора лечения, альтернативного по стоимости.

7. Комплексные программы лечения.

В центре установлено самое современное оборудование, в том числе, неодимовый лазер Magic, лапароскопическая стойка KARL STORZ и другие.

Фото: МЦ «Ревиталь»

КОМАНДА КЛИНИКИ

Высокая квалификация врачей — основной приоритет клиники. В медицинском центре работает более 50 врачей. Среди них: офтальмохирурги, оториноларингологии, пластические хирурги, гинекологи, гинекологи-эндокринологи, абдоминальные хирурги, травматологи-ортопеды, онкологи-маммологи, неврологи, кардиологи, дерматовенерологи, косметологи, трихологи, проктологи, гастроэнтерологи, урологи, диетологи, подолог и многие другие.

Средний стаж работы докторов - более 15 лет.

ИМИ ГОРДЯТСЯ

Врач-акушер-гинеколог высшей категории, малоинвазивный хирург, эндоскопист Пешков Алексей Александрович.

К.м.н., врач-оториноларинголог высшей категории, пластический хирург челюстно-лицевой хирург Карюк Юрий Алексеевич.

Д.м.н., врач-хирург высшей категории, уролог, эндоскопист Ситников Виктор Николаевич.

К.м.н., врач-офтальмолог высшей категории, ретинолог Григоров Сергей Витальевич.

Фото: МЦ «Ревиталь»

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

- Совершенствование сервисной составляющей услуги

- Развитие комплексных программ обследования и диспансеризации

- Расширение штата специалистов

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Медицинский центр «Ревиталь»

г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, 31

График работы: Пон – Суб: с 8:00 до 18:00

Телефон для записи: 8(863) 320-79-75

http://revitaldon.ru

https://instagram.com/revital_don?igshid=YzA2ZDJiZGQ=

https://vk.com/revital_don

Медицинский центр «Ревиталь» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клинику можно по ссылке.