Медицинский центр «Ревиталь»: «Мы обеспечиваем безукоризненную систему качества оказания медицинских услуг»

Фото: МЦ «Ревиталь»
Медицинский центр «Ревиталь» - многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее комплексные высокопрофессиональные услуги, формирующие здоровье и красоту человека. С 2008 года медицинский центр предлагает лечение и профилактику болезней в условиях отличного сервиса и высокого уровня комфорта.
МИССИЯ КЛИНИКИ
Всестороннее восстановление физического и психологического состояния человека различными методами, начиная с физиотерапевтических и эстетических, а заканчивая современными хирургическими операциями.
Фото: МЦ «Ревиталь»
НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
- Общая хирургия
- Пластическая хирургия
- Терапия
- Кардиология
- Эндокринология
- Неврология
- Гинекология
- Урология
- Диетология
- Трихология
- Дерматовенерология
- Аллергология-иммунология
- Проктология
- Гастроэнтерология
- Онкология
- Офтальмология
- Оториноларингология
- Психология
- Косметология
- Отделение лечебного голодания
- Травматология-ортопедия
- Ультразвуковое исследование
Фото: МЦ «Ревиталь»
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ
1. Безукоризненная система качества оказания медицинских услуг — под личным контролем главного врача.
2. Информационное сопровождение лечения. Клиент обязательно получает всю информацию о плане и прогнозе лечения.
3. Современное оснащение. Клиника оснащена медицинским оборудованием последнего поколения, позволяющим проводить оперативное и экстренное лечение. Имеются современные процедурные, лазерные, косметологические, физиотерапевтические и другие кабинеты.
4. Центр снабжен современными операционными, а также круглосуточным стационаром. 5. Пациенты находятся под постоянным контролем медперсонала.
6. Оперативное решение организационных вопросов. Прозрачная ценовая политика. Все вопросы по ценам заранее оговариваются с врачом. Есть возможность подбора лечения, альтернативного по стоимости.
7. Комплексные программы лечения.
В центре установлено самое современное оборудование, в том числе, неодимовый лазер Magic, лапароскопическая стойка KARL STORZ и другие.
Фото: МЦ «Ревиталь»
КОМАНДА КЛИНИКИ
Высокая квалификация врачей — основной приоритет клиники. В медицинском центре работает более 50 врачей. Среди них: офтальмохирурги, оториноларингологии, пластические хирурги, гинекологи, гинекологи-эндокринологи, абдоминальные хирурги, травматологи-ортопеды, онкологи-маммологи, неврологи, кардиологи, дерматовенерологи, косметологи, трихологи, проктологи, гастроэнтерологи, урологи, диетологи, подолог и многие другие.
Средний стаж работы докторов - более 15 лет.
ИМИ ГОРДЯТСЯ
Врач-акушер-гинеколог высшей категории, малоинвазивный хирург, эндоскопист Пешков Алексей Александрович.
К.м.н., врач-оториноларинголог высшей категории, пластический хирург челюстно-лицевой хирург Карюк Юрий Алексеевич.
Д.м.н., врач-хирург высшей категории, уролог, эндоскопист Ситников Виктор Николаевич.
К.м.н., врач-офтальмолог высшей категории, ретинолог Григоров Сергей Витальевич.
Фото: МЦ «Ревиталь»
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
- Совершенствование сервисной составляющей услуги
- Развитие комплексных программ обследования и диспансеризации
- Расширение штата специалистов
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Медицинский центр «Ревиталь»
г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, 31
График работы: Пон – Суб: с 8:00 до 18:00
Телефон для записи: 8(863) 320-79-75
https://instagram.com/revital_don?igshid=YzA2ZDJiZGQ=
Медицинский центр «Ревиталь» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клинику можно по ссылке.
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