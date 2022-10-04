Центр имплантации UNIVERDENT: «Мы уверены, что каждый новый зуб у наших пациентов держится крепко и прослужит долго»

Фото: UNIVERDENT

Центр имплантации UNIVERDENT - стоматологический центр новых технологий, специализирующийся на имплантации и протезировании зубов. Миссия центра - сделать качественные услуги имплантации и протезирования доступными максимальному количеству пациентов.

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

- Имплантация, протезирование, терапия (лечение кариеса).

- Хирургия (удаление зубов, в том числе – «зубов мудрости».

- Костная пластика – наращивание костной ткани челюсти).

- Эстетическая стоматология (виниры, отбеливание).

- Профилактика (профессиональная гигиена полости рта).

- Диагностика (компьютерная томография, панорамные снимки челюсти).

- Центр имплантации, протезирования и сохранения зубов.

Фото: UNIVERDENT

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

- Доступные цены на имплантацию и высочайшее качество,

- Имплантация как классическим, там и уникальным атравматичным методом,

- Гарантии на все виды работ и пожизненная гарантия – на импланты,

- Новое диагностическое и лечебное оборудование,

- Врачи с опытом работы от 10 лет,

- Бесплатный первичный приём у любого специалиста центра,

- Индивидуальные условия по оплате лечения, скидки и акции,

- Возможность лечения в кредит и по рассрочке,

- Врачи применяют новые методы, постоянно проходят повышения квалификации,

- Помощь в возврате 13% налогового вычета на лечение.

Фото: UNIVERDENT

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

В центре проводят имплантацию классическим и уникальным атравматичным методом через небольшой прокол в десне.

В UNIVERDENT установлено современное диагностическое оборудование: компьютерный томограф Vatech Green Smart. Благодаря новым технологиям, уменьшается время сканирования и воздействие лучей на пациента, улучшается качество снимков, можно получить не только КТ, но и панорамное изображение (одновременно 2D и 3D), без дополнительного сканирования.

Для ускорения приживляемости имплантов, заживления десны и лечения мягких тканей полости рта применяется плазмолифтинг – инновационная процедура, которая запускает процесс естественного заживления десны после любых повреждений.

Для определения стабильности зубного импланта в кости и принятии решения о нагрузке в центре применяют аппарат Penguin RFA – абсолютно новый прибор частотно-резонансного анализа, который измеряет магнитно-резонансную частоту колебаний многоразового штифта при помощи бесконтактной техники, с возможностью многократных измерений.

Фото: UNIVERDENT

КОМАНДА КЛИНИКИ

В центре работают самые разные специалисты. Среди них: стоматологи-хирурги, хирурги-имплантологи, стоматологи-ортопеды, челюстно-лицевые хирурги и другие.

Зубцов Евгений Александрович - стоматолог-имплантолог, стоматолог-хирург, стаж 10 лет, 1 категория.

Ревенко Ольга Леонидовна - стоматолог-ортопед, стаж 18 лет.

Нерсесова Анжела Александровна - хирург-имплантолог, челюстно-лицевой хирург, стаж 19 лет, 2 категория.

Рустамов Фирад Рамизович - стоматолог-ортопед, стаж 10 лет.

Фото: UNIVERDENT

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В центре планируют внедрять новые технологии в область восстановления зубов и сделать услуги имплантации и протезирования доступными максимальному числу людей. Также запланировано открытие нового филиала центра в Ростове-на-Дону.

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Центр имплантации UNIVERDENT

г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 21

График работы: пн-суб. 10:00 – 20:00

Сайт https://univerdent.ru/

Центр имплантации принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за центр можно по ссылке.