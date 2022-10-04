В Ростовском театре драмы им. М. Горького стартовал Всероссийский фестиваль «Русская комедия»

Спектаклем-открытием фестиваля стала постановка «Плоды просвещения». Фото: пресс-служба Министерства культуры РО.

В Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького в понедельник, 3 октября, торжественно открылся VII Всероссийский театральный фестиваль «Русская комедия», приуроченный к 85-летию со дня образования Ростовской области.

9 ДНЕЙ — 15 СПЕКТАКЛЕЙ

С 3 по 11 октября фестиваль соберет лучшие театральные коллективы со всей страны. На большой и малой сценах театра будет показано 15 спектаклей театров из Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Смоленска, Астрахани, Саратова, Пскова, Самары, Ставрополя и Омска. В афишу вошли постановки по произведениям выдающихся русских классиков, признанных советских драматургов, а также наших современников.

Впервые фестиваль был организован еще в 1994 году по инициативе талантливых людей, которых, к сожалению, сейчас с нами уже нет: Ирины Григорьевой, Александра Свободина и Николая Сорокина. В этом году «Русская комедия» в седьмой раз проводится под крышей театра драмы имени М. Горького.

Спектакль-открытие фестиваля «Плоды просвещения» по пьесе Льва Толстого в постановке режиссера Миндаугаса Карбаускиса на большой сцене театра Горького показал один из лучших театров страны – Московский академический театр имени Владимира Маяковского. В этот день всех театралов объединили любовь к театру, желание подарить зрителям радость и энергию подлинного таланта.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ОТКРЫЛА ФЕСТИВАЛЬ

Гостей и участников театральной постановки поприветствовала и пожелала ярких впечатлений министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, которая отметила, что для региона особая честь принимать на донской земле прославленные театральные коллективы, известные не только в нашей стране, но и за ее пределами.

На открытии фестиваля «Русская комедия» выступили министр культуры региона Анна Дмитриева и актер Александр Домогаров. Фото: пресс-служба Министерства культуры РО.

- Свое начало фестиваль берет в 1994 году, и потом была небольшая пауза, - рассказала Анна Дмитриева. - И в год театра, в 2019 году, мы реанимировали этот фестиваль, потому что он был необходим для развития театрального искусства на Дону. Сегодня фестиваль «Русская комедия» проходит в Ростовском театре драмы имени Максима Горького в ознаменование 85-летия образования Ростовской области, а также Года культурного наследия народов России. В фестивале принимают участие 15 театров из разных городов. Я уверена, что зрители получат массу впечатлений от просмотренного на сцене.

ЖЮРИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ДОМОГАРОВА

Все спектакли, представленные в программе фестиваля, будут оцениваться членами профессионально жюри. Председателем жюри назначен Народный артист России и ведущий артист Государственного академического театра имени Моссовета Александр Домогаров. Выступая перед публикой, он поблагодарил Ростов за теплый прием и отметил, что фестиваль «Русская комедия», популяризирующий русских авторов, литературу, культуру и традиции, сегодня как никогда актуален и важен.

- Великий русский язык в великих пьесах в исполнении 15 театров России – это праздник, – считает Александр Домогаров. - Вы не представляете, какое счастье для меня как артиста видеть зал, где нет ни одного свободного места - за этим мы выходим на сцену. За кулисами сейчас находятся артисты очень популярного московского театра: вы бы видели, как они волнуются! Я сам артист и очень волнуюсь. Поздравляю вас с тем, что вы увидите лучшие спектакли лучших театров России!

«ТРАДИЦИЮ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ»

Главный режиссер Ростовского академического театра драмы имени М. Горького Геннадий Шапошников, подтвердил, что полный зал — действительно является доказательством того, как Ростову необходим этот фестиваль. Главный режиссер выразил уверенность, что зал будет полон во все дни проведения фестиваля, с 3 по 11 октября.

- Это большая радость, что фестиваль существует, - уверен Геннадий Шапошников. - Что мы имеем поддержку в лице губернатора Ростовской области, которому небезразлично наше содружество театров. Это прекрасная история о том, что традицию нужно поддерживать.

Как главный режиссер театра, Геннадий Шапошников торжественно открыл фестиваль, в рамках которого истинные поклонники театрального искусства и отечественной литературы увидят на сцене спектакли по произведения русских классиков: «Волки и овцы», «Мертвые души», «Любовь! Любовь?! Любовь...», «Игроки» и многие другие.

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