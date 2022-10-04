Вместе с каждой — горсть родной земли: Школьницы из Ростовской области сделали куклы-обереги для бойцов, находящихся в зоне СВО

Девчонки сделали обереги для незнакомых бойцов. Фото: Людмила Глущенко

Как не раз признавались бойцы, вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции, ничто так не греет душу, как доброе слово. Военнослужащие не только с нетерпением ждут возможности связаться с родными и поговорить — многие всегда носят в кармане письма от детей, даже совершенно незнакомых, но искренне желающих воинам победить и вернуться домой живыми и невредимыми. Школьницы из Сальска, что на юге Ростовской области, не стали писать длинных писем, а смастерили настоящих Берегинь. А учитель Людмила Глущенко, которая знает, кажется, все о народных куклах, рассказала читателям «КП - Ростов-на-Дону», какое значение имеет каждый элемент символичного подарка.

Оберег обязательно перевязывали красными нитками - символом жизни. Фото: Людмила Глущенко

УЗЕЛОК РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Девчонки пыхтят над столом: по-особому складывают семь лоскутков и перевязывают их красной нитью — этот цвет на Руси всегда считался цветом жизни, все обереги мотались красными нитками. Получается незатейливая на первый взгляд крохотная куколка — безликая, в сарафане, платке и с узлом на поясе.

- Берегиня - это могущественная защитница, которая убережет от любой опасности и отгонит самую страшную беду от своего обладателя, - объясняет теорию преподаватель школы народной куклы Людмила Глущенко.

Незатейливые куколки, сделанные с большой любовью и особым смыслом, мастерили и дети, и взрослые. Фото: Людмила Глущенко

У куклы-берегини на поясе — небольшой узелок. Внутри — маленькая горсточка родной земли.

- Этот древний обычай сохранился до наших дней. Родную землю брали и казаки прошлого века, когда шли воевать, и древнерусские воины, и купцы, и простые люди, покидающие родной дом, - объясняет Людмила Глущенко. Все обязательно брали с собой горсть родной земли и носили ее на груди в ладанке как своеобразный оберег, защищающий от смерти и всех бед.

ЖДУТ ДОМОЙ ЖИВЫМИ И ЗДОРОВЫМИ

А вместе с куколками-берегинями девчонки отправили воинам послания. Совсем короткие, но с главными словами.

Берегини от донских школьниц отправят на фронт. Фото: Людмила Глущенко

- Дорогой воин, поскорее возвращайся домой живым и здоровым! Этот оберег я сделала для тебя, - пишет одна из девочек.

Как заметила Людмила Анатольевна, хоть мало у кого из маленьких мастериц мобилизовали отцов или братьев, но каждая с энтузиазмом взялась за работу.

- Дети все в курсе событий. Они и телевизор смотрят, и разговоры идут в семьях. Так что мы без лишних разговоров просто делали, - рассказывает Людмила Анатольевна. - Пока мастерили, я говорила им о том, как важно, чтобы наши бойцы вернулись живыми и здоровыми.

Неизвестно, к кому конкретно попадут 20 берегинь из Сальска, но мастерицы надеются, что они сберегут наших воинов. Фото: Людмила Глущенко

Эти мысли девчонки и вкладывали в каждую куколку и уверены, что Берегини защитят тех, кто их получит. Сегодня учитель отвезла обереги на пункт сбора гуманитарной помощи для принимающих участие в специальной военной операции.

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