Топ 5 продуктов для поднятия уровня гемоглобина

Продукты с высоким содержанием железа. Фото: Евгения ГУСЕВА

Недостаток железа – довольно частая проблема у современных людей. Особенно уровень гемоглобина понижается во время воспалительных и инфекционных заболеваний. Расскажем, какие продукты нужно обязательно включить в свой рацион, чтобы гемоглобин пришел в норму.

Продукт № 1 – субпродукты.

Лидер по содержанию железа – свиная печень. Также можно есть и почки, в них много различных полезных микроэлементов. Для людей с анемией красное мясо – ценный продукт. Именно большое количество железа придает ему красный цвет.

Продукт № 2 – рыба и морепродукты.

В рыбе и морепродуктах много железа, йода и многих витаминов. Для поднятия уровня гемоглобина лучше выбирать моллюсков. Они помогают не только поддерживать, но и восполнять растраченное организмом железо. Блюда из рыбы и морепродуктов также благоприятно влияют на работу нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем.

Проект № 3 – растительные продукты.

В растительной пище также содержится достаточное количество железа. Только оно негемовое, а потому усваивается гораздо хуже и в меньшей концентрации. Но во многих продуктах также присутствует витамин С, а с ним железо лучше воспринимается организмом. Особенно это важно вегетарианцам. К растительным продуктам, богатым железом, относятся: различные крупы и отруби, горох, бобы, фасоль, чечевица, шпинат, цветная капуста, брокколи, свекла, спаржа, кукуруза, кизил, хурма, слива, яблоки, гранаты, орехи, семечки, сухофрукты.

Продукт № 4 – яйца.

Как в перепелиных, так и в куриных яйцах содержится достаточное количество железа. Также это надежный поставщик магния, ненасыщенных жирных кислот и витаминов.

Продукт № 5 – черный шоколад.

В этом сладком продукте также содержатся железо и другие полезные микроэлементы.

Правильное и сбалансированное питание, состоящие из продуктов, богатых всем спектром витаминов и микроэлементов, поможет наладить все обменные процессы, важные для организма. А если есть подозрение на недостаток гемоглобина, необходимо обратиться к врачу.