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Общество17 января 2023 15:57

Губернатор Василий Голубев прокомментировал информацию о взрыве над Ростовской областью

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие
Михаил СТРИЖЕВ
Василий Голубев прокомментировал ситуацию на официальной странице в соцсети. Фото: правительство Ростовской области.

Василий Голубев прокомментировал ситуацию на официальной странице в соцсети. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор прокомментировал информацию о взрыве и инверсионных следах в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением. Василий Голубев разъяснил ситуацию на своей странице в социальных сетях.

Ранее местные жители рассказали, что два дня назад слышали громкий звук. Некоторые сообщили, что у них дома «задрожали стекла».

По словам главы региона, самолет вооруженных сил России обнаружил и произвел пуск ракеты в зоне спецоперации.

— Наши защитники выполняют свою ратную работу. Сохраняем спокойствие, — говорится в сообщении.

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