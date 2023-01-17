Губернатор Василий Голубев прокомментировал информацию о взрыве над Ростовской областью

Василий Голубев прокомментировал ситуацию на официальной странице в соцсети. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор прокомментировал информацию о взрыве и инверсионных следах в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением. Василий Голубев разъяснил ситуацию на своей странице в социальных сетях.

Ранее местные жители рассказали, что два дня назад слышали громкий звук. Некоторые сообщили, что у них дома «задрожали стекла».

По словам главы региона, самолет вооруженных сил России обнаружил и произвел пуск ракеты в зоне спецоперации.

— Наши защитники выполняют свою ратную работу. Сохраняем спокойствие, — говорится в сообщении.