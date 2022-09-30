Ответственная работа педиатра — это основа благополучия каждого ребенка

Заведующая педиатрическим отделением клиники «Альфа-Центр Здоровья» Ирина Анатольевна Замаева. Фото: Лейла МИРИШОВА

Врач-педиатр – это специалист, который сопровождает малыша с самого рождения. Он помогает не только юным пациентам, но и родителям в формировании верного пути развития ребенка, в подборе питания, лекарств и других важных аспектах жизни. О том, насколько важна и ответственна работа педиатра, «КП-Ростов-на-Дону» рассказала заведующая педиатрическим отделением клиники «Альфа-Центр Здоровья» Ирина Анатольевна Замаева.

- Насколько важна роль педиатра для сохранения здоровья ребенка и его правильного развития?

- Педиатр — это самый главный детский врач, который контролирует не только физическое здоровье ребенка, но и его психологическое состояние. Кроме этого, задача этого специалиста заключается и в том, чтобы обучать родителей правильному уходу за детьми, в особенности за новорожденными. Убеждена, что особое место в работе каждого педиатра занимает профилактика инфекционных заболеваний, а именно плановая и сезонная вакцинация. В нашей Клинике мы составляем для юных пациентов индивидуальный календарь вакцинации. Отмечу, что на сегодняшний день у нас активно прививаются от гриппа дети от шести месяцев.

Для маленьких пациентов оборудован комфортный детский уголок с играми и развивающими пособиями. Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

- Ирина Анатольевна, расскажите, как вообще выстроена работа вашего отделения?

- Наше отделение занимается профилактикой и лечением заболеваний детей-пациентов от 0 до 18 лет. Мы проводим все необходимые профилактические осмотры детей. Для самых маленьких пациентов возможен патронаж новорожденного на дому, а в дальнейшем - оформление медицинских документов при поступлении в детский сад и школу. Особое внимание клиника уделяет вопросам профилактики инфекционных заболеваний, а именно вакцинации. Важной особенностью нашего отделения является построение лечебно-диагностического процесса на современном уровне с использованием принципов доказательной медицины.

При осмотре юных пациентов мы привлекаем врачей смежных специальностей для правильной постановки диагноза и разработки дальнейшего плана обследования и лечения. У родителей особой популярностью пользуются Программы прямого прикрепления для детей разных возрастных групп: от 0 до 1 года, от 1 до 3-х лет, от 3-х до 7 лет и от 7 до 18 лет. Эти Программы включают все необходимые профилактические мероприятия консультации «узких» специалистов и широкий спектр лабораторной и инструментальной диагностики.

В педиатрическом отделении родители и их малыши всегда получат самую квалифицированную помощь. Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

- Помимо врачей-педиатров, какие смежные («узкие») специалисты работают в детском отделении клиники «Альфа-Центр Здоровья»?

- В нашем отделении всегда готовы помочь нашим маленьким пациентам «узкие» специалисты практически по всем направлениям медицины: детский невролог, детский травматолог-ортопед, детский стоматолог, детский оториноларинголог, детский аллерголог-иммунолог, детский офтальмолог и другие врачи. Успешно функционирует кабинет охраны зрения, где с целью профилактики и лечения нарушений зрения, возможно проведение лечебных процедур на специальных аппаратах. Кроме того, есть кабинеты, в которых мы проводим необходимые лабораторные исследования и различные методы функциональной диагностики, например электрокардиографию для исследований работы сердца, ультразвуковую и рентген диагностику.

Для детей старшего возраста возможна проверка функции внешнего дыхания, суточное (холтеровское) мониторирование экг, мониторинг артериального давления. При необходимости, маленькие пациенты могут пройти курс физиотерапевтического лечения, медицинского массажа.

Кабинет ультразвуковой диагностики клиники «Альфа-Центр Здоровья». Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

- Как детский аллерголог-иммунолог с какими аллергическими заболеваниями у детей вы сталкиваетесь чаще всего?

- Самая частая проблема - это острая крапивница. Ее легко выявить у ребенка и определить причинно-значимый аллерген. Затем специалист назначит несколько антигистаминных препаратов для лечения. По своему опыту могу отметить, что с крапивницей хотя бы раз в жизни сталкиваются примерно 15-25% населения.

Довольно часто родители обращаются к нам и с атопическим дерматитом у ребенка. В основном он появляется в раннем возрасте. Причиной его возникновения является белок, который содержится в молоке. Самое главное в этой ситуации - как можно быстрее обратиться к врачу и начать соблюдать элиминационную диету (исключить выявленный аллерген из пищи).

Каждый пациент сможет сделать как общий, так и панорамный рентгеновский снимок. Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

Кроме этого, у наших маленьких пациентов зачастую выявляются аллергический ринит и бронхиальная астма. Родителям важно помнить, что вовремя выявленная аллергия - это залог дальнейшего здоровья их ребенка.

- Здоровье детей и подростков постоянно подвергается риску со стороны различных инфекционных болезней. Чем может помочь сезонная вакцинация?

- Несомненно, она очень важна. Ежегодно вакцины от гриппа разрабатываются в соответствии с прогнозируемыми штаммами гриппа, так как инфекции стремительно мутируют. Сделанная прививка уменьшает риск заражения гриппом и количество других респираторных инфекций. То есть, дети, которые прошли вакцинацию, с прививкой болеют реже.

Важно отметить, что во время приема педиатр имеет возможность выполнить экспресс диагностику некоторых заболеваний, что важно для быстрого эффективного лечения. Например, изменение уровня кислорода в крови ребенка возможно определить сразу на первичном приеме с помощью пульсоксиметра, а при жалобах на боль в ухе сразу же педиатром выполняется отоскопия (осмотр ушных раковин и каналов), которая позволяет педиатру на ранней стадии выявить причину острого отита, катарального отита (с поверхностным типом воспаления) и незамедлительно назначить необходимое лечение.

Диагностика и лечение производятся в клинике на самом передовом медицинском оборудовании. Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

- Что Вы можете посоветовать родителям, чтобы наши дети росли здоровыми и активными?

- В первую очередь, правильный распорядок дня. У ребенка должны быть прогулки на свежем воздухе, полноценный сон и полноценная активность в течение дня. Например, занятия физкультурой, спортом, плаванием, танцами. К сожалению, сейчас многие дети страдают лишним весом, поэтому родителям важно составить ребенку правильный распорядок дня и организовать здоровое питание.

В помещении, где живет ребенок, нужно всегда соблюдать режим проветривания, создавать комфортные температурные условия, а также с наступлением отопительного сезона следить за влажностью. Необходимо, чтобы уровень влажности составлял 40-60%.

Самое главное, родители должны быть примером для своих детей. Здоровый образ жизни мамы и папы – это мощный стимул для подражания малышам.

- Что бы Вы пожелали всем пациентам?

- Во-первых, самим взрослым вести здоровый образ жизни, так как именно они - главный пример для своих детей. Во-вторых, родителям не следует бояться вакцинопрофилактики. Все мероприятия, которые включены в календарь профилактических прививок, должны быть обязательно выполнены. И наконец, пожелание родителям — при любых отклонениях в здоровье и развитии ребенка не стоит заниматься самолечением. Лучше сразу обращайтесь к педиатру.

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Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

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