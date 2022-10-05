Скаржинский Алексей Алексеевич: «Хорошая операция - та, которая не выполнена»

Фото: «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону

Скаржинский Алексей Алексеевич - главный травматолог Северо-Кавказской дирекции здравоохранения, заведующий отделением травматологии. На протяжении 14 лет он «чинит» пациентов разного возраста. Врач окончил Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Затем он прошел ординатуру Центрального НИИ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова по специальности «травматология и ортопедия», а в 2020 году повысил свою квалификацию в Ростовском государственном медицинском университете.

Фото: «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

За годы работы Алексей Алексеевич подробно освоил артроскопическую хирургию суставов, поэтому как специалист, он может работать с травмами любой сложности. Например, спортивными травмами плечевого и коленного суставов. Кроме этого, он занимается восстановлением повреждений закрытыми эндоскопическими методами.

Алексей Скаржинский разработал современные методики хирургии плечевого сустава, клеточные технологии в лечении повреждений хрящевой ткани, способы имплантации биологических мембран на дефекты хряща. Он провел несколько малотравматичных закрытых операций по остеосинтезу костей при переломах. В его практике встречались даже сложные случаи первичного и ревизионного эндопротезирования суставов.

ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛИСТУ

Что для Вас медицина?

- Это образ жизни!

Почему Вы стали врачом и выбрали именно эту специальность?

- Причина такого выбора достаточно печальна. Неизлечимая болезнь была у одного близкого мне человека. Поэтому захотелось сделать все, чтобы как можно больше людей можно было вылечить. А если говорить о травматологии, то она мне близка, как наука, связанная с техникой.

Каким Вы были студентом?

- Нормальным. Со взлетами и падениями, неудачами и успехом!

Что самое интересное в Вашей работе?

- Наблюдать результаты выздоровления и спортивные достижения моих пациентов.

Самый запоминающийся случай в Вашей практике?

- Одна из моих пациенток с детства не могла нормально ходить из-за врожденной патологии тазобедренного сустава. Операция прошла успешно, но даже после нее стереотип походки долго не менялся. Понадобился месяц реабилитации, чтобы все наладилось.

От чего зависит успех лечения?

- От позитивного настроя доктора и пациента.

Фото: «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону

Кто Ваш пациент?

- Тот, кто мне доверяет.

Самый частый вопрос от пациентов?

- Сколько вам лет, доктор?

Как проводите свободное время?

- Все мое свободное время посвящено семье! Очень люблю велосипедные прогулки, автомобили, собаку. Также люблю проводить время за чтением книг. Из авторов предпочитаю Александра Дюма, Хейердала. Люблю ездить в горы.

Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания ей загадали?

- Здоровья моим детям. Здоровья моим родителям. Здоровья моим пациентам.

Ваши планы на будущее?

- Задача у меня большая - формирование травматолого-ортопедического центра.

Ваше любимое утверждение?

- Хорошая операция - та, которая не выполнена.

Как записать на прием к врачу:

По тел. +79381706775

https://vk.com/skarjinski