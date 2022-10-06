ЛДЦ «Здоровье»: «Мы предоставляем полный перечень первичной медицинской диагностики жителям Багаевского района»

Фото: ЛДЦ «Здоровье»

Лечебно-диагностический центр «Здоровье» - это многофункциональный медицинский центр, который оказывает большой спектр медицинских услуг жителям Багаевского и Веселовского районов Ростовской области. На данный момент это единственный медицинский центр в районе, который может предоставить полный перечень первичной медицинской диагностики. Все врачи клиники - специалисты областного уровня.

Задача центра - обеспечить жителей Багаевского и Веселовского районов качественным медицинским обслуживанием.

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

В медицинском центре детей и взрослых принимают врачи всех специальностей. Есть лаборатория, процедурный кабинет и дневной стационар. Пациентам доступны такие виды исследований, как ЭКГ, мониторинг ЭКГ по Холтеру, СМАД, электроэнцефалография, ФГДС и колоноскопия, ультразвуковая диагностика в полном объеме и различные комплексные исследования. Здесь можно сделать все виды анализов, пройти профосмотр и диагностику COVID-19, получить медицинские справки. Для детей и взрослых работает соляная пещера.

Фото: ЛДЦ «Здоровье»

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

- Современное оборудование;

- Квалифицированные специалисты;

- Сертифицированные лекарственные препараты;

- Быстрая реакция на проблемы пациентов;

- Индивидуальный подход и внимание персонала.

Фото: ЛДЦ «Здоровье»

КОМАНДА КЛИНИКИ

В клинике работаю порядка 40 врачей разных специализаций. Среди них терапевты, гинекологи, отоларингологи, педиатры, травмотолог-ортопеды, психолог, уролог-андролог, неврологи, дераматовенеролог, эндокринолог, врачи УЗИ-диагностики.

Руководит центром Дмитрий Михаилович Демидик - главный врач ЛДЦ «Здоровье», терапевт, член экспертного совета по развитию социального предпринимательства Государственной Думы РФ.

В медицинском центре планируют открыть косметологический кабинет и установить компьютерный томограф.

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Лечебно-диагностический центр «Здоровье»

Ростовская область, ст-ца Багаевская ул. Семашко 122-Т;

п. Веселый, ул. Октябрьская, 122-а

Тел. 8 900 120 80 88

График работы: ежедневно с 8:00 до 17:00

https://ldc-z.ru

https://vk.com/ldc__zdorovie

https://instagram.com/ldc.zdorovie

Медицинский центр принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клинику можно по ссылке.