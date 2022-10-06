Клиника Тимура Мамедова: «У нас в клинике собраны лучшие специалисты. Это позволяет нам лечить неизлечимое»

Фото: Клиника Тимура Мамедова
Клиника Тимура Мамедова – медицинский центр, который занимается лечением всех видов зависимостей и оказывает психологическую поддержку. При этом клиника реализует эффективную реабилитацию зависимых, не растягивает сроки и дает гарантии на свою работу.
Клиника была создана в 2021 году. Медицинскую помощь здесь получают более 50 пациентов в месяц. При прохождении полного курса ремиссия достигается в 80% случаев.
Фото: Клиника Тимура Мамедова
НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ
- Лечение всех видов зависимостей.
- Лечение пищевых расстройств.
- Лечение психиатрических заболеваний.
- Лечение соматических заболеваний.
Фото: Клиника Тимура Мамедова
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ
- Домашняя и уютная атмосфера.
- Опытные врачи. С пациентами работают консультанты-аддиктологи.
- Индивидуальный подход к каждому пациенту.
- Применение современных методов лечения.
- Быстрый сервис.
- Удобное расположение клиники в центре города, наличие собственной парковки.
В клинике применяется уникальный современный метод ВЛОК, который заключается в обработке крови световой волной прямо внутри кровеносной системы без вывода из организма пациента.
Также в медцентре практикуется этапная психологическая реабилитация в рамках медицинского лечения пациентов с различными формами зависимости и психических расстройств (коморбидность).
Фото: Клиника Тимура Мамедова
КОМАНДА КЛИНИКИ
В клинике работают самые разные специалисты. Среди них: терапевт, психиатр-нарколог, невролог, эндокринолог, хирург, уролог, гинеколог, психотерапевт, психолог, диетолог, массажист. Средний стаж работы врачей - 15 лет.
Среди врачей можно отметить Соловьеву Елену Викторовну, Мамедова Тимура Саладдиновича, Джериеву Ирину Саркисовну, Каширину Людмилу Николаевну, Сидорова Алексея Алексеевича.
В планах центра открытие сети клиник.
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Клиника Тимура Мамедова
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая д.199
Тел. 8(800) 500-42-69
Филиал: пр-т Шолохова, 26.
График работы: круглосуточно
Сайт: https://dr-mamedov.ru/
https://vk.com/narkologicheskaya_klinika1 ,
https://rutube.ru/channel/25914201/
Клиника Тимура Мамедова принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клинику можно по ссылке.
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