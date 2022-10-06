Клиника Тимура Мамедова: «У нас в клинике собраны лучшие специалисты. Это позволяет нам лечить неизлечимое»

Фото: Клиника Тимура Мамедова

Клиника Тимура Мамедова – медицинский центр, который занимается лечением всех видов зависимостей и оказывает психологическую поддержку. При этом клиника реализует эффективную реабилитацию зависимых, не растягивает сроки и дает гарантии на свою работу.

Клиника была создана в 2021 году. Медицинскую помощь здесь получают более 50 пациентов в месяц. При прохождении полного курса ремиссия достигается в 80% случаев.

Фото: Клиника Тимура Мамедова

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

- Лечение всех видов зависимостей.

- Лечение пищевых расстройств.

- Лечение психиатрических заболеваний.

- Лечение соматических заболеваний.

Фото: Клиника Тимура Мамедова

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

- Домашняя и уютная атмосфера.

- Опытные врачи. С пациентами работают консультанты-аддиктологи.

- Индивидуальный подход к каждому пациенту.

- Применение современных методов лечения.

- Быстрый сервис.

- Удобное расположение клиники в центре города, наличие собственной парковки.

В клинике применяется уникальный современный метод ВЛОК, который заключается в обработке крови световой волной прямо внутри кровеносной системы без вывода из организма пациента.

Также в медцентре практикуется этапная психологическая реабилитация в рамках медицинского лечения пациентов с различными формами зависимости и психических расстройств (коморбидность).

Фото: Клиника Тимура Мамедова

КОМАНДА КЛИНИКИ

В клинике работают самые разные специалисты. Среди них: терапевт, психиатр-нарколог, невролог, эндокринолог, хирург, уролог, гинеколог, психотерапевт, психолог, диетолог, массажист. Средний стаж работы врачей - 15 лет.

Среди врачей можно отметить Соловьеву Елену Викторовну, Мамедова Тимура Саладдиновича, Джериеву Ирину Саркисовну, Каширину Людмилу Николаевну, Сидорова Алексея Алексеевича.

В планах центра открытие сети клиник.

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Клиника Тимура Мамедова

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая д.199

Тел. 8(800) 500-42-69

Филиал: пр-т Шолохова, 26.

График работы: круглосуточно

Сайт: https://dr-mamedov.ru/

https://vk.com/narkologicheskaya_klinika1 ,

https://t.me/doktor_mamedov ,

https://rutube.ru/channel/25914201/

Клиника Тимура Мамедова принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клинику можно по ссылке.