Мрыхина Вероника Владимировна: «Моя работа как написание картины, где нужно проявить все свои душевные качества и компетенцию»

Фото: из архива Вероники Мрыхиной

Мрыхина Вероника Владимировна – врач психиатр-психотерапевт клиники «Исцеление». Занимается диагностикой и лечением депрессии, булимии, неконтролируемой агрессии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состояний и других психических расстройств. Стаж работы – 10 лет.

Вероника Владимировна окончила РостГМУ в 2012 году по специальности «Лечебное дело», далее ординатуру по психиатрии с 2012 по 2014 год и в 2017 году ПП по Психотерапии. В 2022 году окончила аспирантуру. Сейчас пишет кандидатскую работу на тему «Психическое здоровье матерей пациентов больных шизофренией как предиспозиционный и прогностический фактор».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2022 году Вероника Владимировна получила национальную премию «Лидер года» -«Психиатр года», а также всероссийскую премию «Топ 100 успешных людей России» в номинации «Психиатр-психотерапевт года».

Фото: из архива Вероники Мрыхиной

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Вероника Владимировна, что для Вас медицина?

- Образ жизни и мое призвание!

Почему Вы стали врачом и выбрали именно эту специальность?

- Я родилась в семье врачей и всю свою жизнь видела, как мама и папа спасали жизни своим пациентам. Тогда я поняла, что тоже хочу помогать людям, поняла, что это у меня в крови, на уровне генов! Выбрала специальность психиатрия, что в переводе с греческого означает «лечение души», так как считаю, что душевные расстройства самые тягостные среди всех заболеваний.

Какой Вы были студенткой?

- Я прилежно училась и уже тогда старалась помогать людям. Участвовала в общественной жизни университета, постоянно выступала на конференциях и форумах.

Что, на Ваш взгляд, самое интересное в работе врача?

- Это обратная связь от пациентов, их счастливые глаза и «души». Моя работа как искусство, как написание картины, где нужно проявить все свои душевные качества и компетенцию.

Расскажите самый запомнившийся случай из Вашей практики?

- Хорошо помню одну пациентку, которая после лечения поменяла практически все в своей жизни - развелась с давно уже нелюбимым мужем, ушла со старой работы, которая делала ее несчастной. А затем переучилась на прекрасного специалиста, нашла новую и любимую работу, изменила внешность. И, конечно, выработала свое позитивное мышление.

От чего, как Вы думаете, зависит успех лечения?

- От компетенции врача, от его личных качеств, от желания пациента выздороветь, от надёжной связке врач-пациент – мы всегда в одной лодке.

Самый частый вопрос от пациентов?

- Их даже два. Не вызывают ли зависимость антидепрессанты? Доктор, а я не сойду с ума?

Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Не бойтесь менять свою жизнь, выходить из «зоны комфорта», прекращать эти «крысиные бега» - дом работа, дом работа. Улучшайте качество своей жизни, получайте удовольствие от жизни. Если не справляетесь сами, обратитесь к квалифицированным специалистам, почитайте отзывы на разных ресурсах, найдите «своего» специалиста. Живите и радуйтесь жизни.

Как Вы проводите свободное время?

- Очень люблю узнавать новые интересные факты о психиатрии в других странах и городах. Часто читаю книги, психологические, классическую литературу. Пою и танцую, высвобождая таким образом свои застоялые эмоции (арт-терапия). Люблю прогулки, бассейн и общение с умными и дорогими мне людьми. Также мне интересны трансформационные-психологические игры. А еще среди моих увлечений медитация, спортивная ходьба, бассейн, растяжка.

Что любите читать, смотреть и слушать?

Читаю много книг по психологической тематике, смотрю документальные психологические фильмы («Секрет», «Сахар» и т.п.). Музыку люблю в любом её проявлении.

Любите ли путешествовать?

- Очень люблю. Горы, море, любая смена обстановки, даже у бабушки в деревне – все хорошо.

Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания ей загадали?

- Мир во всем мире. Чтобы каждый человек имел возможность и желание менять и совершенствовать свою жизнь в физическом и психическом аспекте. Здоровья всем.

Какие у Вас планы на будущее?

- Сейчас у меня стоит задача по защите кандидатской работы и получению звания кандидата медицинских наук. Также в планах постоянное повышение квалификации, открытие собственной клиники, еще более качественное оказание помощи пациентам, благотворительная помощь.

Ваше любимое утверждение?

- Вы получаете не то, что вы хотите, а то, над чем работаете.

Как записаться на прием к доктору:

По телефону 8-928-226-55-49

https://t.me/veronikam_psy.

Veronikam_psy – Инстаграмм.