Здравоохранение, капремонт, детский отдых: в Ростове прошло заседание Заксобрания

В донской столице прошло внеочередное заседание Заксобрания. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице состоялось первое в этом году заседание Законодательного Собрания Ростовской области. Депутаты донского парламента рассмотрели 16 вопросов. Комментируя заседание, председатель Заксобрания Александр Ищенко выделил два вопроса в обширной повестке.

ПЕРЕХОД С МУНИЦИПАЛЬНОГО НА ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ

- Первый вопрос касается поправок в закон о здравоохранении. С первого января этого года полномочия по оказанию медицинской помощи перешли с муниципального на областной уровень, - говорит Александр Ищенко.

Этот переход снижает бремя нагрузки, лежащей на муниципальной власти. Кроме того, областная ответственность позволит более эффективно обеспечивать единство подходов в оказании медицинской помощи и развивать больницы и поликлиники на местах вне зависимости от объективных возможностей того или иного муниципалитета.

При этом муниципалитеты не перестанут заниматься обеспечением здравоохранения.

- Принимаемый областной закон сохранит полномочия муниципалитетов по разработке муниципальных программ развития здравоохранения, по благоустройству территорий, прилегающих к медицинским организациям, по приобретению для них оборудования и транспорта, по оказанию поддержки работникам учреждений здравоохранения, - объяснил спикер ЗС суть поправок.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЛИ В ЗАКОН О КАПРЕМОНТЕ

Второй вопрос, который выделил Александр Ищенко, касается капремонта.

- Мы корректируем закон о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, даем новые полномочия правительству области. Считаем, что такую важную работу, как капитальный ремонт многоквартирных домов нужно контролировать на всех этапах, особенно на этапе ввода здания в эксплуатацию, - сообщил Александр Ищенко.

В региональный закон депутаты внесли три поправки, направленные на улучшение качества капремонта и на соблюдение прав граждан при оплате взносов.

Итак, расширены полномочия Правительства Ростовской области в сфере капремонта. Теперь оно должно устанавливать порядок и срок подписания акта приемки оказанных услуг или выполненных работ по капремонту многоквартирных домов.

Вторая поправка регламентирует то, что теперь правительство региона будет определять услуги и виды работ, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта.

Также в областном законе предлагается закрепить положение о том, что обязанность по уплате взносов за капремонт возникает у собственников квартир, исходя из даты введения в эксплуатацию каждой секции (этапа, очереди) многоквартирного дома, а не с начала эксплуатации части постройки, как это было раньше.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ!

Кроме этого, на заседании обсудили проект обращения к федеральному правительству и в Госдуму с предложением разработать и принять закон, устанавливающий единые подходы к организации отдыха и оздоровления детей на всей территории страны. Это обращение было продиктовано несколькими причинами.

Во-первых, это недостаточность финансирования содержания детских загородных и санаторных организаций отдыха и оздоровления, что ведет к снижению их количества. В Ростовской области также наблюдается снижение числа детских загородных и санаторных лагерей.

Также наблюдается нехватка кадров. Кроме того, остается неурегулированным вопрос об отдыхе, оздоровлении и реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме этого, не установлен порядок индивидуальной воспитательной и профилактической работы с детьми, склонными к девиантному поведению, при их направлении в детские оздоровительные учреждения.

Нерешенные проблемы требуют комплексного подхода.

Депутаты считают, что профильный федеральный закон должен определить политику государства в отношении отдыха и оздоровления детей, а также законодательно закрепить обязанности, права и гарантии для детей, родителей, работников детских оздоровительных учреждений и организаторов детского отдыха.

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»

Также внесенные изменения в закон о «гаражной амнистии» расширяют перечень документов, которыми дончане могут подтвердить свое право собственности на гаражи и землю под ними. Теперь в него включены документы, датированные до 30 декабря 2004 года.

Напомним, что с 1 сентября 2021 года вступил в силу федеральный закон, который создает юридические условия для упрощенного оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.