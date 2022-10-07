Куринной Анатолий Владимирович: «Лучшие операции - те, которых не было»

Фото: Центр инновационной флебологии «Galen»

Анатолий Владимирович Куринной — сосудистый хирург и флеболог, эксперт ультразвуковой диагностики с более чем 20-летним стажем, врач высшей категории, главный врач Центра инновационной флебологии «Galen». Кандидат медицинских наук первым на Юге России выполнил радиочастотную облитерацию варикозных вен по технологии ClosureFastTM. Провел более 6 тысяч операций на венах и магистральных артериях, свыше 3 тысяч лазерных и радиочастотных операций на венах и более 10 тысяч эстетических флебологических процедур.

Анатолий Владимирович окончил РостГМУ в 2001 году и прошел ординатуру по хирургии, специализацию по сердечно-сосудистой хирургии, повышение квалификации по радиочастотной абляции вен и ультразвуковой диагностике и постоянно совершенствует свои знания. Постоянный участник международных образовательных проектов и симпозиумов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Анатолий Владимирович помогает пациентам, которым понадобилось высокотехнологичное минимальноинвазивное лечение варикозной болезни нижних конечностей под ультразвуковой навигацией, также в вопросах эстетической флебологии. Действительный член Российского Общества ангиологов и сердечно-сосудистых хирургов, ассоциированный член Российского Общества Хирургов, член Ассоциации Флебологов России, член Национальной Коллегии Флебологов.

Доктор за годы работы получил более 70 сертификатов по сердечно-сосудистой хирургии, флебологии и лимфологии, в том числе, международного образца, стал автором 72 печатных работ.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Анатолий Владимирович, как Вы решили стать врачом?

- На этапе выбора профессии очень не хотелось увязнуть в рутине, появилось стремление к эмоциональной деятельности, общению с разными людьми, ежедневным открытиям, и, главное, хотелось, чтобы каждый день был не похож на предыдущий. Так что медицину я просто вычислил исходя из своих потребностей, и ни разу потом не пожалел. Уже много позже появилась настоящая любовь к Профессии, ответственность и гордость за себя и коллег.

Что для Вас медицина?

- Образ жизни. Самореализация. Источник вдохновения и положительных эмоций.

Каким Вы были студентом?

- Прилежным. Окончил университет с красным дипломом.

Что для Вас самое интересное в работе?

- Эмоции пациентов. Самый запоминающийся случай, связанный с пациентами или выбранной тактикой лечения.

- Однажды немолодая пациентка расстроилась из-за того, что мы убрали ей варикозные вены на ногах. Оказалось, они были ее «изюминкой» и «поводом для знакомства на пляже».

Как Вы думаете, от чего зависит успех лечения?

- От комбинации профессионализма врача, высокой технологичности клиники, доверия пациента и позитивного его настроя.

Какой он — идеальный пациент?

- Человек, который точно знает, что он хочет получить в результате лечения и может четко сформулировать цель визита к врачу.

Самый частый вопрос от пациентов?

- Куда пойдет кровь после удаления больных вен?

Что можете посоветовать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Ваше здоровье, красота и долголетие в ваших руках. Вам нужно самим иметь цель сохранять их и приумножать. Врач может только помочь быстро и эффективно достичь этой цели.

Как Вы предпочитаете отдыхать?

- Лучший отдых с детьми – на побережье, с супругой – активный отдых. Люблю путешествовать, музицировать, увлекаюсь нумизматикой. Любимая книга - «Анна Каренина» Льва Толстого, а фильм - «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

Ваши планы на будущее?

- Докторская диссертация!

Ваш девиз?

- Лучшие операции - те, которых не было.

Как записаться на прием к доктору:

По телефону: 8(863) 285-57-17

Сайт: www.galenclinic.ru