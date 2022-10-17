Криштопина Наталья Алексеевна: «Медицина для меня – это привычка делать работу на «отлично» и с открытым сердцем»

Фото: МРТ ПЛЮС РОСТОВ

Криштопина Наталья Алексеевна – врач-невролог высшей категории Центра экспертной диагностики МРТ ПЛЮС РОСТОВ. Она занимается лечением неврозов и депрессий, функциональных, дегенеративных, воспалительных и сосудистых поражений нервной системы. Несколько лет она работала врачом-неврологом по оказанию круглосуточной неотложной неврологической помощи жителям г. Ростова и Ростовской области. Общий стаж работы – 21 год.

Наталья Алексеевна окончила РостГМУ по специальности «Лечебное дело» в 2001 году. Ординатуру прошла по специальности «Нервные болезни». В 2019 году окончила курсы «Этиология и лечение нервных болезней».

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Наталья Алексеевна, что для Вас медицина?

- В первую очередь, это чувство долга, а также необходимости помочь нуждающемуся в этой помощи человеку, многолетняя привычка делать свою работу только с полной отдачей, делать ее на «отлично», и всегда с открытым сердцем и сочувствием к больному.

Почему Вы стали врачом?

- Мои родители – врачи. И сестра тоже стала врачом. Поэтому представить себя вне медицины я просто не могла. Это все и оказало влияние на мой выбор.

Фото: МРТ ПЛЮС РОСТОВ

Расскажите самый запоминающийся случай в Вашей практике

- Однажды пришел пациент с болями в спине и по задне-боковой поверхности ноги. Это все случилось после переохлаждения. У него уже был диагноз люмбоишиалгия, остеохондроз позвоночника. Стандартно получал лечение НПВС, миорелаксантами. Никакого эффекта это не давало. Тщательный осмотр кожи показал, что там есть характерные герпетические высыпания. И причина болей совсем в другом. Был поставлен диагноз «опоясывающий лишай», пациент получил противовирусную терапию, состояние улучшилось, боли регрессировали.

На Ваш взгляд, от чего зависит успех лечения?

- От желания больного победить недуг, от квалификации врача, от скрупулезности и тщательности выполнения всех назначенных рекомендаций.

Кто Ваш пациент?

- Это человек ближе к возрасту 70+, страдающий болями в спине, повышенным артериальным давлением, возможно, с еще не выявленным сахарным диабетом. Или же это молодая женщина с головными болями. Или это человек, который перенес инсульт и не может комфортно и полноценно жить в быту.

Самый частый вопрос от пациентов?

- Много ли побочных эффектов у данного препарата?

Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Пожалуйста, предупредите заранее, что Вы не можете явиться на прием! Всегда есть люди, которые ждут своего назначенного времени и освободившееся место поможет другому пациенту раньше получить лечение!! Это очень важно!!

Чем увлекаетесь в свободное время?

- Я очень люблю читать. Читаю все подряд: детективы, классику, исторические романы. Любимые авторы - Булгаков, Шолохов, Проскурин. Люблю много ходить пешком. Также очень люблю плавать и активно проводить отдых на природе.

Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания ей загадали?

- Мир во всем мире. Душевного равновесия и физического здоровья всем людям.

Ваши планы на будущее?

- Дальнейшее усовершенствование, повышение квалификации.

Ваш девиз по жизни?

- Живите в гармонии с собой и окружающим миром!

Как записаться на прием к доктору:

По тел. 8-863-322-0295, 8-800-500-67-97