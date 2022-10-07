Дудина Анна Юрьевна: «Акушерство и гинекология - это самая эмоциональная профессия»

Программа «Здоровый разговор».

Гинеколог - это один из самых важных врачей, который сопровождает каждую женщину практически всю ее жизнь. Именно он стоит на страже репродуктивного здоровья и вносит значимый вклад в правильное планирование беременности, ее ведение и последующее рождение здоровых детей.

В студии радио КП-Ростов побывала заместитель главного врача МРЦ «Юнона», врач акушер-гинеколог Анна Юрьевна Дудина. В эфире программы «Здоровый разговор» в рамках проекта «Клиника Года-2022» она рассказала о важности сохранения репродуктивного здоровья, оптимальной частоте профилактических осмотров и о симптомах, которые женщинам нельзя игнорировать.

С ЧЕМ СВЯЗАН ВЫБОР ПРОФЕССИИ?

- На мой выбор повлияли близкие друзья моих родителей, большинство из которых были врачами. - пояснила Анна Дудина. - Мне они казались особенными людьми, настоящими супергероями. Отсюда и зародилась мечта поступить в медицинский вуз.

Были определенные сложности в выборе профессии, так как я пошла на лечебный факультет. Там очень большой спектр направлений: от терапии до хирургии. На 4 курсе обучения нас проводили на роды, и я смогла сделать свой окончательный выбор — акушерство и гинекология. Для меня это самая эмоциональная профессия, так как в ней ты становишься соучастником рождения новой жизни.

ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЙ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА

- Если женщина не имеет выраженной патологии и у нее отсутствуют жалобы, то есть она является «условно здоровой», — отметила Анна Юрьевна, - то я рекомендую проводить профилактический прием у акушера-гинеколога один раз в год. Во время приема врач проведет качественный осмотр и назначит все необходимые обследования. Очень важное значение имеет цервикальный скрининг на предрак и рак шейки матки, ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез. Если же пациентка имеет какую-то гинекологическую патологию и нуждается в более частом динамическом осмотре, то кратность и частоту приемов будет определять ее лечащий врач.

Большинство врачей постоянно говорят о том, что своевременная профилактика позволяет выявлять многие болезни на самом раннем этапе. Когда вылечить и не допустить их переход в хроническую стадию проще всего. Это справедливо как в отношении мужчин, так и в отношении женщин, которые в ритме современной жизни пренебрегают своевременным посещением акушера-гинеколога.

Фото: МЦ «Юнона»

- По моим профессиональным наблюдениям, за последние три года уровень ответственности за свое здоровье у женщин стал выше. Они стали более осознанно подходить к этому вопросу и понимать важность плановых профилактических осмотров. Ранее лишь 10% пациенток обращались по вопросам прегравидарной подготовки, теперь их стало намного больше. – выделила Анна Юрьевна. - Здесь имеется в виду прохождение комплекса диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на подготовку супружеской пары к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового ребенка.

КАКИЕ СИМПТОМЫ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ

- При наличии классических жалоб к акушеру-гинекологу, таких как бели, боли, кровотечение — подчеркивает Анна Дудина, - визит к врачу откладывать нельзя и необходимо в максимально короткие сроки обратиться за медицинской помощью. Отсрочка лечения и самолечение могут только усугубить состояние здоровья женщины и значительно осложнить сам процесс последующего лечения.

Женщинам стоит помнить, что гинекологические заболевания это не только воспаления и гиперпластические процессы, такие как миома матки, эндометриоз и проблемы с репродукцией. Они также могут стать первопричиной онкологических заболеваний репродуктивной системы. Вот почему своевременное посещение врача акушера-гинеколога - очень важная задача.

ЖЕНСКАЯ МЕДИЦИНА ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТСЯ

- Медицина не стоит на месте, и данная отрасль очень бурно развивается. Сейчас проводится очень много исследований в области биотехнологий, генной инженерии, молекулярной биологии. Все время появляются новые препараты, апробируются новые подходы к лечению людей и операции, в том числе, роботические. Чтобы идти в ногу со временем врач должен постоянно повышать свой профессиональный уровень. - убеждена заместитель главного врача МРЦ «Юнона». - Мне кажется, что предел получения знаний лично для меня никогда не наступит.

Фото: МЦ «Юнона»

Стоит заметить, что пандемия тоже способствовала резкому рывку развития медицины. Это сказалось и на развитии направлений лечения по акушерству и гинекологии. Как врач, который проявляет высокий научный интерес, Анна Дудина выделяет тему малоинвазивных оперативных вмешательств в гинекологии. Они отличаются малой травматичностью, не всегда требуют анестезиологического пособия, нет необходимости в длительной госпитализации в стационаре, и такие вмешательства имеют минимальное количество осложнений.

- К ним относятся такие эндоскопические операции в гинекологии как гистероскопия, гистерорезектоскопия и лапароскопия. - поясняет врач. - При своем минимальном вмешательстве и максимальном увеличении атравматичности они позволяют проводить диагностику и оперативное хирургическое лечение множества гинекологических патологий. Также выделю тему генитального пролапса, опущения тазовых органов. В последнее время это явление обладает масштабом скрытой пандемии, так как пациентки не всегда вовремя обращаются с данной проблемой за медицинской помощью.

- Мы все чаще выявляем это заболевание у молодых женщин. - подчеркивает Анна Юрьевна. - Основная опасность в том, что генитальный пролапс сопровождается дисфункцией тазовых органов. Это проявляется в форме недержания мочи, синдрома хронической тазовой боли, затрудненного мочеиспускания и ряде других, что значительно омрачает качество жизни наших пациенток. Мы уделяем большое внимание выявлению этих патологий на ранних сроках, благодаря чему можем назначить консервативное лечение и тем самым не допустить их перехода в тяжелую стадию. Эффективность такой терапии гораздо выше, чем 5-7 лет назад.

«МЫ ОБРЕЧЕНЫ НА УСПЕХ!»

Этот девиз основополагающий в работе медицинского центра «Юнона», поэтому в своей деятельности акушер-гинеколог старается придерживаться именно его.

- Возможности человека практически безграничны. Если врач профессионал своего дела, любит свою работу и предан ей всей душой, то у него непременно все получится. - рассказывает Анна Юрьевна. - Собственная уверенность в том, что все будет хорошо — это уже 50% успеха в лечении пациента. Особенно, когда личная уверенность подкрепляется современными достижениями медицины и использованием самого передового оборудования.

МЦ «Юнона» принимает участие в проекте «Клиника года 2022». Проголосовать за центр можно по ссылке.