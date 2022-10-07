Власти рассказали, как будет проходить досрочное повышение тарифов в Ростовской области

Ростовчан ждет повышение тарифов за услуги ЖКХ. Фото: Тимур ХАНОВ.

В региональной службе по тарифам Ростовской области рассказали, как будет проходить подорожание коммунальных услуг. Руководитель организации Алексей Лукьянов ответил на вопросы о том, с чем связано досрочное повышение тарифов и когда она произойдет.

САНКЦИИ ДАВЯТ — ЦЕНЫ РАСТУТ

По словам Алексея Лукьянова, из-за закрытия импортных поставок выросла стоимость материалов, различных комплектующих и услуги. В связи с этим ресурсоснабжающие организации столкнулись с сложностями.

- Это привело к скачку цен на водопроводные трубы уже к марту этого года, - объяснил Лукьянов. - К лету цены немного снизились. Но сейчас они ниже уровня действующей инфляции. Поэтому чтобы велась качественная работа, все эти изменения должны найти отражение в тарифах.

Руководитель региональной службы по тарифам Ростовской области объяснил необходимость повышения цен на коммунальные услуги. Фото: Телегам-канал РТС.

Как отмечает руководитель службы по тарифам, увеличение цен на коммунальные услуги будет сопровождаться поддержкой государства: увеличением минимального прожиточного минимума и оплаты труда во всех бюджетных организациях.

КОГДА УТВЕРДЯТ НОВЫЕ ТАРИФЫ?

По словам Алексея Лукьянова, «тарифная компания» в Ростовской области завершится 20 ноября. Именно тогда в донском регионе окончательно будут утверждены тарифы на электроэнергию, сбытовые надбавки, тарифы на газ, на водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение, а также тариф на вывоз твердых коммунальных отходов.

20-е число выпадает на воскресенье, поэтому фактической последней датой принятия решения по тарифам в Ростовской области власти называют пятницу, 18 ноября.

Власти обещают увеличить тарифы за коммуналку вместе с увеличением размера прожиточного минимума. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КАКИЕ ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮТ СЕЙЧАС

Напомним, с 1 июля в Ростове-на-Дону тарифы выросли на 5,4%. Холодная вода, по сравнению с 2021 годом, подорожала на 3,4% - до 47,36 рубля за кубометр, горячая вода — аналогично холодной. За отопление горячей водой был утвержден тариф — 2789,24 рубля за Гкал.

Водоотведение в текущем году стало дороже на 3,8% - до 33,14 рубля за кубометр. За газ ростовчане сейчас платят 6,91 рубля за кубометр. Электроснабжение в пределах соцнормы подорожало на 4% - до 4,42 рубля за киловатт в час. Только услуги регионального оператора по обращению с ТКО остались без изменений — 664,65 рубля за кубометр. В то же время тариф взноса на капитальный ремонт для жильцов многоквартирных домов вырос еще 1 марта 2022 года — до 12,61 рубля за один квадратный метр общей площади помещения.

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