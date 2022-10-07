«Клиника Эксперт Шахты»: «Мы поднимаем медицинские услуги в Шахтах на новый уровень»

Фото: «Клиника Эксперт Шахты»

В этом году «Клиника Эксперт Шахты» отмечает тройной юбилей. 15 лет со дня основания группы компаний «Эксперт», 15 лет «МРТ-Эксперт» и 10 лет медицинскому центру в Шахтах.

Федеральная сеть медицинских центров ГК «Эксперт» — одна из крупнейших медицинских сетей в России, успешно объединившая диагностические и многофункциональные медицинские центры, работающая на рынке частной медицины с 2007 года.

Подразделения компании расположены в трех странах: России, Армении и Узбекистане. Среди них - 17 клиник под брендом «Клиника Эксперт» и 46 диагностических центров под брендом «МРТ Эксперт». Пациенты клиники могут пройти диагностику в 44 городах 34 регионов России - от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в 3 городах вне страны.

Фото: «Клиника Эксперт Шахты»

На Дону работают два центра ГК «Эксперт» - «Клиника Эксперт Ростов» в донской столице и «Клиника Эксперт Шахты» в г. Шахты.

За время работы в Шахтах «Клиника Эксперт» завоевала доверие жителей не только города Шахты и жителей всей Ростовской области, но и других регионов.

«Клиника Эксперт Шахты» открылась в 2013 году. За последние десять лет жители Шахт и других городов области прошли в клинике более 150 000 исследований.

ТОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В «Клиника Эксперт Шахты» пациенты могут пройти не только точное и качественное исследование, информативное при постановке раннего диагноза и корректировки лечения существующего заболевания. Также на месте люди могут попасть на прием к высококвалифицированным врачам-неврологам, которые грамотно прочтут полученные МРТ-снимки и назначат лечение. В «Клинике Эксперт Шахты» принимают врачи-неврологи из Ростова-на-Дону.

Фото: «Клиника Эксперт Шахты»

На вооружении медиков современный аппарат МРТ - Philips Intera 1.0T. Простой в эксплуатации и усовершенствованный высокомощный томограф с коротким туннелем, который обеспечивает оптимальный комфорт для пациента и высокое качество изображения. Технология Philips SENSE позволяет с высокой скоростью получать изображения высокого качества. Технология RapidView гарантирует сверхбыструю реконструкцию - более чем 1200 изображений в секунду, то есть экономится время как врача, так и пациента.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОСТИЖЕНИЯ КЛИНИКИ

Научно-исследовательский отдел объединен общей телемедицинской сетью. Это позволяет всем центрам ГК «Эксперт» получать консультации лучших медицинских специалистов и пользоваться базой данных по различным диагностическим случаям.

Фото: «Клиника Эксперт Шахты»

В ГК «Эксперт» действует собственная инженерная служба. Ее сотрудники прошли обучение у производителей оборудования, способны выполнять весь спектр работ по установке и техническому обслуживанию сертифицированной медицинской техники. Поэтому высокотехнологичная помощь в центрах и клиниках сети соответствует мировым стандартам.

КОМАНДА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

ГК «Эксперт» не просто привлекает лучшие медицинские кадры. Здесь формируют собственный высококлассный персонал - «Институт Эксперт» в нем преподают ведущие специалисты с большим практическим опытом. С 2016 года «Институт Эксперт» принимает активное участие в системе непрерывного медицинского образования. Проходят очные выездные семинары и дистанционно. С медиками сети работают профессора, кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

Фото: «Клиника Эксперт Шахты»

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ШАХТЫ»

В приоритете клиники комплексные МРТ-исследования. Своей главной задачей специалисты центра ставят постоянный рост - чем больше медицинских услуг здесь предоставят шахтинцам и жителям других регионов, тем больше проблем со здоровьем удастся успешно решить.

Исполнительной директора Зенищева Дарья Сергеевна:

«В нашей клинике работают квалифицированные специалисты, установлено инновационное оборудование, предоставляется отличный сервис. Благодаря этим возможностям мы поднимаем медицинские услуги в Шахтах на новый уровень».

«Клиника Эксперт Шахты»

Адреса и контакты:

г. Шахты, ул. Пушкина, 12

телефон +7 (863) 285-38-93

График работы: 07:00-22:00, без выходных

Официальный сайт: https://sht.mrtexpert.ru/

Вконтакте: https://vk.com/mrt_expert

Одноклассники: https://ok.ru/group/51581710106774

«Клиника Эксперт Шахты» принимает участие в проекте «Клиника года – 2022». Проголосовать за клинику можно по ссылке.