Настоящий детектив: как одним огонь калечит судьбы, а другим помогает начать с нуля, рассказал пожарный дознаватель из Ростова

Сергей Пирогов работает в МЧС с 2009 года. Фото: из архива героя публикации

День органов дознания МЧС отмечают в России в понедельник, 23 января. Об этой сложной, полной тайн профессии, рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Пирогов.

«ВСЕГДА БЫЛО ИНТЕРЕСНО ДОКАПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ»

В структуре МЧС 33-летний мужчина работает вот уже 13 лет. Вначале сам тушил пожары, а потом начал расследовать причины , по которым они произошли.

- Меня всегда было интересно докопаться до истины. После каждого тушения задавал себе вопросы – из-за чего вспыхнул, допустим, дом или квартира, поэтому и пошел работать в дознание, - рассказывает майор внутренней службы.

За годы службы какие истории только не расследовал Сергей.

Сергей воспитывает сына и дочь. Фото: из архива героя публикации

- Самое тяжелое, когда сталкиваешься с гибелью людей на пожаре, - говорит собеседник.

Никогда не забудет ростовчанин пожар, унесший жизни трехлетних двойняшек и их прабабушки. В тот день родители ушли на работу, а детвора осталась под присмотром бабушки, также в квартире находилась и их лежачая прабабушка.

Мальчик нашел спички, которые закатились под кресло, и решил с ними поиграть. Квартиру быстро затянуло едким дымом. Пожарные приехали быстро, но спасти удалось только бабушку детей.

- Прабабушка, брат и сестричка отравились продуктами горения, - вспоминает майор внутренней службы.

Тело пожилой женщины нашли в постели, к которой она была прикована последние годы. А малыши попрятались за мебелью.

- Когда начинается пожар, дети часто ищут в квартире укромные уголки, - поясняет Сергей.

ДОКАПАТЬСЯ ДО ПРАВДЫ

В обязанности дознавателя входит установление истинной причины пожара, которая далеко не так очевидна на первый взгляд.

- Был случай, когда в квартире из-за пожара погибла пожилая женщина. Я приехал на место происшествия. На первый взгляд все говорило о том, что произошла утечка газа: духовой шкаф был открыт, газовые горелки включены, - вспоминает дознаватель.

Но что-то не клеилось. Так, кухонный стол, который стоял в стороне от газового оборудования, был сильно обожжен. А вот с печки, которая, вроде бы, и была источником возгорания, не слезла даже краска.

Дознаватель сразу заподозрил поджог. А экспертиза подтвердила эту версию. Так, выяснилось, что на полу было разлито подсолнечное масло, которое выступило в роли воспламеняющейся жидкости.

- Оказалось, что пожилая женщина жила с внуком, который часто выпивал. Однажды к нему пришел приятель. Они повздорили и оба ушли из квартиры, в которой оставалась бабушка. Знакомый семьи затаил обиду и решил отомстить. Ночью вернулся и совершил поджог. Его задержали по горячим следам, - рассказал Сергей.

Сергею часто приходится быть не просто дознавателем, но и психологом. Фото: из архива героя публикации

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Но, бывает, что пожар идет на пользу. Однажды в частном секторе загорелся дом, хозяин которого вел асоциальный образ жизни. Мужчина часто пил, а еще имел привычку приносить домой все, что находил на улице или у мусорных жбанов. Картонные коробки, шины из-под колес, старые ведра и ветошь, - все то, что другие выбрасывали, ростовчанин складировал у себя.

- У него все полы были усеяны мусором. Причем, горы отходов достигали метр в высоту,- поясняет Сергей.

Пожар произошел из-за неосторожного курения. К счастью, никто не пострадал. А вовремя приехавшие пожарные не позволили пламени перекинуться на соседний дом.

И вот, во время опроса мужчины, Сергей рассказал ему, что из-за невнимательности и привычки складировать всякий хлам соседи – семья с детьми - могли лишиться крова над головой. Погорелец аж побелел, представив, какие последствия могли бы наступить.

А через пару лет в кабинет Сергей постучались.

- Это был интеллигентный мужчина, аккуратно подстриженный и элегантно одетый. Он пришел за справкой о том, что в его доме был пожар. Я его и не вспомнил. Только когда он назвал домашний адрес, понял, что это тот самый человек, который в свое время собирал дома мусор, - вспоминает Сергей.

Выяснилось, что тот пожар так поменял сознание ростовчанина, что он пересмотрел свою жизнь полностью: бросил пить, сделал ремонт, нашел работу.

- А еще он сказал мне спасибо, - улыбается дознаватель.

По словам специалиста , в обязанности дознавателей входит не только установление причин пожара, но и профилактика.

- А еще мы поневоле выступаем и психологами, - уточняет Сергей. - Сегодня в Ростовской области работает 70 дознавателей. У нас сплоченная, дружная команда. В наш профессиональный праздник хотел бы поздравить коллег и пожелать им всех благ.

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