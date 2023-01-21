В Ростовской области беременная женщина из ревности убила отца будущего ребенка

После происшествия женщину оперативно задержали. Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области будут судить женщину, которая убила сожителя и отца своего будущего ребенка. Происшествие случилось в одной из станиц Верхнедонского района. «КП-Ростов-на-Дону» выяснил подробности истории.

ЖИЛИ ВМЕСТЕ И ОЖИДАЛИ МАЛЫША

По данным источника, 42-летняя Оксана (имя изменено — прим. ред.) когда-то уже была замужем. Она родила сына, но отношения с супругом не заладились — пара рассталась.

Когда ребенок подрос, женщина попыталась построить счастливую семейную жизнь с другим мужчиной — 32-летним Алексеем (имя изменено — прим. ред.)

Оксана и Алексей были в отношениях более трех лет и уже жили вместе. В 2022 году женщина забеременела. Новый избранник работал в сфере грузоперевозок, мог обеспечить семью и казался надежным.

Ссора между сожителями, которая привела к трагедии, произошла в конце октября.

ПРИРЕВНОВАЛА К ПОДРУГЕ

31 октября пара отмечала профессиональный праздник Алексея — день автомобилиста. Сожители решили выпить с друзьями в одном из частных гаражей.

Во время застолья Оксана заметила, что Алексей мило общался со своей подругой. Женщина подошла к избраннику и заявила, что такое поведение терпеть она не будет. На фоне выпитого сожители начали бурно выяснять отношения. Оксана была так раздосадована, что вышла из гаража.

Окружающим показалось, что на этом конфликт исчерпан. Однако через несколько минут женщина вернулась, но уже с ножом в руках. Она внезапно набросилась на Алексея и ранила его в грудь. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но мужчина скончался до приезда медиков. Женщину задержали.

В отношении жительницы станицы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИЗНАЛА ВИНУ ЧАСТИЧНО

В отношении Оксаны было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 27 декабря она родила ребенка, после чего ее поместили под домашний арест.

Как сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в прокуратуре Верхнедонского района, материалы дела с обвинительным заключением уже переданы в суд.

— Обвиняемая виновной себя признала частично. Она говорит, что не находилась в состоянии опьянения и убивать мужчину не хотела, — прокомментировали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы от шести до 15 лет.