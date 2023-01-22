«Очень больно, но нужно жить»: Жена погибшего в СВО ростовского офицера запустила в память о нем всероссийскую акцию

Сейчас сыновьям военного всего два года. Фото предоставлено героиней публикации.

Анастасия Орехова из Ростовской области в августе пережила трагедию — в августе ее муж Олег погиб в спецоперации. Девушка осталась одна с двумя двухлетними малышами. Она признается — потеря любимого человека едва не сломала ее, но однажды она решила жить ради детей. Сейчас в память о супруге она организует фотопроект «Жены героев», благодаря которому каждая женщина может поддержать своего мужа-военного.

«МЫ ОТГОВАРИВАЛИ, НО ОН СКАЗАЛ, ЧТО ДАЛ ПРИСЯГУ»

Анастасия рассказывает, что супруг еще подростков готовился к карьере военного — после школы поступил в Новосибирский военный институт. После учебы мужчина по распределению служил в Чечне, где получил ветерана боевых действий. Через несколько лет познакомился с Анастасией, влюбился и женился. Семья переехала в Симферополь — сюда направили мужа-военного.

— Здесь появились наши мальчики — я родила двойняшек. В феврале им было чуть больше года. И тут Олега отправляют в зону СВО. Конечно же, и я, и все наши близкие очень переживали: просили его уволиться, никуда не уезжать. Но Олег сказал сразу, что дал присягу, что что это его долг, — говорит Анастасия.

Девушка уехала к родителям в Ростовскую область и здесь дождалась супруга. В мае Олега отпустили о отпуск. Мужчина вел себя как обычно, будто и не было тех страшных месяцев: подбадривал ее, заботился о малышах. Семью насторожила только фраза, сказанная перед отъездом.

— Он сказал моему отцу: «Батя, прощай!» Все-таки были у него плохие предчувствия, но он все держал в себе. В августе мы узнали, что Олег погиб.

«НУЖНО ЖИТЬ РАДИ ДЕТЕЙ»

После гибели мужа Анастасия поняла, как супруг оберегал ее и родителей. Сослуживцы рассказали ей, что каждый день жизнь ее мужа висела на волоске.

— Я узнала, что всегда стоял самый первый возле линии огня, предупреждал всех об опасности. Узнала, как он помогал гражданским спастись, а сам оставался под огнем. Его наградили орденом мужества посмертно, но я считаю, что он заслужил получить его при жизни!

Анастасии тяжело вспоминать первые дни после известия о гибели любимого. Девушка говорит, что поначалу замкнулась в себе, жила «как тумане».

— Мне и сейчас очень больно, но я держусь. Однажды плакала, а ко мне подошел один из малышей и протянул полотенце. Они такие маленькие, но все понимают. И я тогда решила, что мне нельзя закрываться, нельзя отчаиваться. Решила, что нужно жить ради детей. Теперь у меня задача непростая — вырастить их такими же достойными людьми как их отец.

«НАКИДЫВАЕШЬ НА ПЛЕЧИ КИТЕЛЬ МУЖА, И ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ, КАК ОН ТЕБЯ ОБНИМАЕТ»

Однажды Анастасия смотрела телевизор и увидела сюжет о фотопроекте «Жены героев». Женщины делают фотографии в кителях супругов и делятся письмами, адресованными любимым.

— Меня это впечатлило, и я написала организаторам. Сказала, что хочу принять участие в такой акции в Ростовской области. Мне ответили, что я сама могут стать ее организатором. И я решила это сделать в память о муже.

Анастасия создала группу фотопроекта в соцсетях, стала рассказывать ней всем знакомым. Связывалась с различными ведомствами и просила распространить информацию. По словам собеседницы, ей уже написали двадцать жен военных. А еще откликнулся профессиональный фотограф, который согласился безвозмездно сделать портреты женщин.

— Участницы хотят поддержать своих мужей. Но и для состояния женщин это очень важно. Ты накидываешь на плечи китель супруга и представляешь, как он обнимает тебя за плечи. Это придает сил, — объясняет Анастасия.