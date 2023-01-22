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Общество22 января 2023 18:06

«Очень больно, но нужно жить»: Жена погибшего в СВО ростовского офицера запустила в память о нем всероссийскую акцию

Мать двоих детей в память о погибшем в спецоперации муже организует в Ростове фотопроект «Жены героев»
Михаил СТРИЖЕВ
Сейчас сыновьям военного всего два года. Фото предоставлено героиней публикации.

Сейчас сыновьям военного всего два года. Фото предоставлено героиней публикации.

Анастасия Орехова из Ростовской области в августе пережила трагедию — в августе ее муж Олег погиб в спецоперации. Девушка осталась одна с двумя двухлетними малышами. Она признается — потеря любимого человека едва не сломала ее, но однажды она решила жить ради детей. Сейчас в память о супруге она организует фотопроект «Жены героев», благодаря которому каждая женщина может поддержать своего мужа-военного.

«МЫ ОТГОВАРИВАЛИ, НО ОН СКАЗАЛ, ЧТО ДАЛ ПРИСЯГУ»

Анастасия рассказывает, что супруг еще подростков готовился к карьере военного — после школы поступил в Новосибирский военный институт. После учебы мужчина по распределению служил в Чечне, где получил ветерана боевых действий. Через несколько лет познакомился с Анастасией, влюбился и женился. Семья переехала в Симферополь — сюда направили мужа-военного.

— Здесь появились наши мальчики — я родила двойняшек. В феврале им было чуть больше года. И тут Олега отправляют в зону СВО. Конечно же, и я, и все наши близкие очень переживали: просили его уволиться, никуда не уезжать. Но Олег сказал сразу, что дал присягу, что что это его долг, — говорит Анастасия.

Девушка уехала к родителям в Ростовскую область и здесь дождалась супруга. В мае Олега отпустили о отпуск. Мужчина вел себя как обычно, будто и не было тех страшных месяцев: подбадривал ее, заботился о малышах. Семью насторожила только фраза, сказанная перед отъездом.

— Он сказал моему отцу: «Батя, прощай!» Все-таки были у него плохие предчувствия, но он все держал в себе. В августе мы узнали, что Олег погиб.

«НУЖНО ЖИТЬ РАДИ ДЕТЕЙ»

После гибели мужа Анастасия поняла, как супруг оберегал ее и родителей. Сослуживцы рассказали ей, что каждый день жизнь ее мужа висела на волоске.

— Я узнала, что всегда стоял самый первый возле линии огня, предупреждал всех об опасности. Узнала, как он помогал гражданским спастись, а сам оставался под огнем. Его наградили орденом мужества посмертно, но я считаю, что он заслужил получить его при жизни!

Анастасии тяжело вспоминать первые дни после известия о гибели любимого. Девушка говорит, что поначалу замкнулась в себе, жила «как тумане».

— Мне и сейчас очень больно, но я держусь. Однажды плакала, а ко мне подошел один из малышей и протянул полотенце. Они такие маленькие, но все понимают. И я тогда решила, что мне нельзя закрываться, нельзя отчаиваться. Решила, что нужно жить ради детей. Теперь у меня задача непростая — вырастить их такими же достойными людьми как их отец.

«НАКИДЫВАЕШЬ НА ПЛЕЧИ КИТЕЛЬ МУЖА, И ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ, КАК ОН ТЕБЯ ОБНИМАЕТ»

Однажды Анастасия смотрела телевизор и увидела сюжет о фотопроекте «Жены героев». Женщины делают фотографии в кителях супругов и делятся письмами, адресованными любимым.

— Меня это впечатлило, и я написала организаторам. Сказала, что хочу принять участие в такой акции в Ростовской области. Мне ответили, что я сама могут стать ее организатором. И я решила это сделать в память о муже.

Анастасия создала группу фотопроекта в соцсетях, стала рассказывать ней всем знакомым. Связывалась с различными ведомствами и просила распространить информацию. По словам собеседницы, ей уже написали двадцать жен военных. А еще откликнулся профессиональный фотограф, который согласился безвозмездно сделать портреты женщин.

— Участницы хотят поддержать своих мужей. Но и для состояния женщин это очень важно. Ты накидываешь на плечи китель супруга и представляешь, как он обнимает тебя за плечи. Это придает сил, — объясняет Анастасия.

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