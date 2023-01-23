Ростовчанин выиграл на ремонт квартиры сертификат в один миллион рублей

Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

В Ростове-на-Дону мужчина выиграл сертификат на один миллион рублей на ремонт квартиры от группы компаний «ЮгСтройИнвест».

Розыгрыш проходил среди обладателей квартир в экорайоне «Вересаево» и квартале у реки «Левобережье». Призами стали два парковочных места рядом с домом и сертификат на миллион рублей.

Условием для участия в акции являлась покупка квартиры от застройщика в период с 5 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Главный приз выиграл Михаил Букат. Мужчина стал обладателем заветного сертификата на миллион рублей на ремонт. А вот Надежда Селянская и Анна Рокотянская смогли выиграть в подарок парковочные места рядом со своими домами. Отметим, что такие акции проводятся ежегодно.

Фото: предоставлено ГК «ЮСИ»

— Для каждой семьи приобретение квартиры — это исполнение мечты. Мы рады, что ростовчане и жители других регионов выбирают наши микрорайоны для комфортной жизни. Чтобы долгожданная покупка принесла еще больше ярких эмоций, мы сделали нашим дольщикам новогодние подарки. От лица генерального директора компании Иванова Юрия Ивановича поздравляю всех победителей и желаю счастливой жизни в «Вересаево» и «Левобережье»! — отметила руководитель отдела продаж предприятия в Ростове Виктория Рябикина.

Напомним, что группа компаний работает на строительном рынке юга России больше 19 лет. По итогам 2022-го строительная компания вошла в ТОП-10 ведущих застройщиков страны и в шестой раз удостоилась престижной федеральной награды «Надежный застройщик России».