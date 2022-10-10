Мащева Мария Николаевна: «Не нужно бояться врачей, нужно бояться последствий несвоевременного к ним обращения!»

Фото: клиника «Чистый путь»

Мащева Мария Николаевна – врач психиатр-нарколог, главный врач наркологической клиники «Чистый путь». Она работала в государственных медицинских учреждениях Новочеркасска и Ростова-на-Дону. Стаж работы – более 14 лет.

Мария Николаевна окончила РостГМУ по специальности «Лечебное дело» в 2008 году. Затем была ординатура по психиатрии. Также она прошла переподготовку по специальностям «Психиатрия-наркология», «Психиатрия», «Судебно-психиатрическая экспертиза», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Мария Николаевна, что для Вас медицина?

- Медицина - одно из величайших достижений человечества, которое помогает сохранить или продлить человеческую жизнь. В условиях пандемии мы видели как врачи, спасая жизни людей, рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью. Врач - благородная профессия!

Почему Вы стали врачом и выбрали именно эту специальность?

- На мой выбор профессии и рода деятельности повлияло много факторов, основным из которых является желание помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе зависимым от психоактивных веществ и препаратов. К сожалению, в нашем обществе наркоманию и алкоголизм принято считать вредной привычкой и осуждать тех, кто не может справиться с этой бедой. Зависимым от психоактивных веществ необходима медицинская, психологическая и социальная помощь, причём квалифицированная и финансово доступная.

Что самое важное в Вашей работе?

- Мне важно видеть положительные изменения в жизни пациентов.

Фото: клиника «Чистый путь»

Вспомните самый интересный случай из Вашей практики?

- Однажды на прием пришел мужчина средних лет с желанием отказаться от алкоголя. Причиной злоупотребления назвал необходимость «обмывать» каждую удачную сделку с партнерами по бизнесу. В итоге, начались проблемы в семье, со здоровьем и, как следствие, удачных сделок стало гораздо меньше. Тем не менее, желание выпить не пропало, а наоборот, усилилось, и это уже не было связано с бизнесом.

Я спросила: «А бизнес как, не развалится, если сделки обмывать не будете?» Этот вопрос поставил пациента в тупик. Ему даже не приходило в голову, что нужно менять свои жизненные установки. Когда мы встретились через год, мужчина уже похвалился, что стал намного больше успевать, больше времени проводить с семьей, а сделки теперь завершаются крепким рукопожатием.

Как Вы думаете, от чего зависит успех лечения?

- От внутренней мотивации пациента, квалификации специалистов и поддержки близких людей.

Кто Ваш пациент?

- В нашем обществе существует стереотип, что клиент наркологии - безвольный, опустившийся человек, без жизненных принципов и целей. Это мнение ошибочно, ведь алкоголизм и наркомания - не дурная привычка, а заболевание, которое может формироваться и прогрессировать независимо от социального статуса, пола, возраста, профессии или рода занятий.

Самый частый вопрос от пациентов?

- Очень часто пациенты недооценивают всю опасность последствий злоупотребления алкоголя. Это даже один из распространенных симптомов заболевания. Поэтому самый частый вопрос от моих пациентов «Можно ли контролировать употребление и пить понемногу и по праздникам»?

Что хотели бы сказать пациентам, которые к Вам не пришли?

- Алкоголизм формируется не за один день, часто мы не замечаем, как близкий человек скатывается в бездну, и не задаёмся вопросом о причинах частых попоек. Многие относятся к алкоголю, как к неотъемлемой части праздников и застолий. Алкоголь же -медленный убийца, который рушит здоровье, дружбу, семьи, карьеру и приводит к деградации. В этот момент от больного человека отворачивается общество и зачастую даже близкие родственники. Помочь вовремя распознать заболевание и вернуть человека в социум - сложная задача, но она того стоит. Очень важно вовремя обратиться к специалистам, выявить причину формирования зависимости, стадию заболевания и подобрать именно то лечение, которое поможет избавиться от алкоголизма или наркомании. Не нужно бояться врачей, нужно бояться последствий несвоевременного к ним обращения!

Ваши хобби и увлечения?

- Мне нравится проводить свободное время в кругу семьи и близких друзей. Люблю путешествовать и узнавать новое.

Какие бы три желания Вы загадали золотой рыбке?

- Для меня желания - это то, что хочется получить, но нет возможности повлиять на результат. Все остальное - это задачи и цели. Если цель поставлена, всегда можно найти способ ее достижения. Поэтому мои желания для золотой рыбки: мирного неба над головой, счастья, здоровья и долголетия всем жителям на этой планете.

Ваш девиз по жизни?

- Отнесись к больному так, как бы хотел ты, чтобы отнеслись к тебе в час болезни. Прежде всего — не вреди.

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