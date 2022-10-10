В Ростове спасатели сняли с дерева попугая и его хозяина, который пытался вернуть птицу

Покинув дерево, попугай приземлился на плечо спасателя. Фото: управление ГО ЧС по Ростову.

Эта парочка в парке Горького в Ростове-на-Дону давно стала местной достопримечательностью. Большой красный ара гордо восседал на плече хозяина, а тот предлагал посетителям фото на память. 300 рублей за сессию – недорогое, но интересное развлечение для любопытных. Ведь говорить или выполнять какие-то трюки он не умел, просто позировал на камеру.

Но в прошлый выходной ара за что-то всерьез обиделся на хозяина. Прямо как в знаменитом мультике про Кешу – «что случилось, он еще спрашивает!», «наша встреча была ошибкой». Взмахнул крылом ара и улетел от хозяина на ближайшее дерево, сел на самой макушке на высоте 11-12 метров.

Тщетно мужчина звал кормильца - гордая птица не хотела возвращаться к работе. Пришлось хозяину самому лезть на дерево, однако свои силы он явно не рассчитал. Дело было к вечеру, в парке темнело и на высоте четырех метров толстые ветки закончились. Лезть дальше мужчина не мог, впрочем, как и спуститься самостоятельно. Что делать?

Пришлось звать на помощь прохожих. Подсказки, как спуститься не помогли. И вот в парк уже мчатся спасатели управления ГО и ЧС. Развернута лестница, приготовлены спецсредства – вдруг придется ловить мужчину с такой высоты?

Но все для хозяина закончилось благополучно, по лестнице он спустился самостоятельно.

А что же ара? Попугай возвращаться с хозяином не захотел. Уговаривать гордую птицу полез один из спасателей - Дмитрий Андронов. Смелость мужчины в форме ара явно оценил выше стараний хозяина, сдался быстро.

- Попугай восседал на самой макушке, я взобрался к нему и потрусил ветви. Он слетел мне на плечо. Так мы вместе благополучно спустились, - рассказал Дмитрий.

Внизу попугай уже не стал капризничать, согласился вернуться в руки хозяину. А тот не нарадуется - птица-то источник дохода и дорогая по нынешним меркам (120-150 тысяч за взрослую особь).

- Хорошо, что не улетел. В такую погоду тропическая птица не выжила бы: огороды убраны, корм найти тяжело. Да и ночами уже температура до +10 градусов опускается, и с каждым днем холоднее, - говорят спасатели.

Как мирились попугай с хозяином – история умалчивает. В парке их можно встретить и сейчас, улететь ара больше не пытается и никаких поводков в руках мужчины не замечено.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Не всегда с попугаями можно полюбовно договориться. Было дело в Лондоне – спасателей вызвали снимать с высокой крыши птицу по имени Джесси. Своенравная дама улетела из квартиры хозяев и три дня сидела на соседней крыше. На уговоры не поддавалась. Даже представители Королевского общества против жесткого обращения с животными не смогли вернуть ее домой. Спасателям объяснили: птица знает фразы на турецком, греческом и английском языках и любит, когда ей признаются в любви.

- Мы пытались говорить с Джесси на всех этих языках. А когда сказали ей «Я тебя люблю», услышали в ответ «Я тебя люблю!», «Иди на …!». – смеясь, рассказывали журналистам спасатели.

Забрать птицу домой у них не получилось. Выругавшись, Джесси перелетела на другую крышу, а потом на дерево. А чуть позже – влетела в распахнутое окно родной квартиры.

Хозяева записали видео - хотели, чтобы Джесси извинилась перед спасателями. Но та лишь повторила «Я тебя люблю!».