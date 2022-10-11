Клиника вертеброневрологии: «Позвоночник — слишком тонкая структура, ее нужно не вправлять, а настраивать как музыкальный инструмент»

Фото: Клиника вертеброневрологии

Клиника вертеброневрологии - это современный медицинский центр, специализирующийся на безоперационном лечении грыж межпозвонковых дисков. Здесь лечат такие дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, как грыжи межпозвонковых дисков, остеохондроз позвоночника, спондилоартроз, деформирующий спондилез. Специалисты клиники имеют длительный научный и практический опыт ведения пациентов с данными заболеваниями. А радикальные положительные результаты достигаются главным образом за счет применения немедикаментозных технологий. По статистике у 9 из 10 пациентов, прошедших курс лечения, наблюдается значительное уменьшение размера грыжи межпозвонкового диска. В клинике лечат только взрослых от 18 лет.

В клинике реализуется подход, основанный на знаниях классической неврологии, мануальной диагностики и терапии, физиотерапии, лучших традициях отечественной вертеброневрологической школы, помноженные на современные технологии и многолетний научно-практический опыт наших специалистов.

Фото: Клиника вертеброневрологии

МИССИЯ КЛИНИКИ

- разработка и внедрение лучших методов безоперационного лечения;

- обеспечение доступности высококвалифицированной медицинской помощи;

- применение эффективных, высокотехнологичных и инновационных методик для восстановления здоровья пациентов.

Фото: Клиника вертеброневрологии

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ

- Физиотерапия

- Мануальная терапия

- Лечебный массаж

В клинике лечат как грыжи межпозвонковых дисков, так и заболевания суставов, а также периферической нервной системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНИКИ

1. Индивидуальный подход.

2. Современные и эффективные немедикаментозные методы лечения.

3. Эффективная технология лечения грыж межпозвонковых дисков без операции.

4. Современное качественное медицинское оборудование.

5. Квалифицированный медицинский персонал.

6. Комплексное лечение, основанное на индивидуальных особенностях здоровья пациентов.

7. Сопровождение пациента на протяжении всего курса лечения, с целью достижения наилучшего результата.

8. Мониторинг состояния здоровья пациента до достижения стойкой ремиссии заболевания.

Фото: Клиника вертеброневрологии

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

В клинике установлен аппарат вакуумно-компрессорной терапии Extremiter, предназначенный для лечения пациентов, страдающих:

- парезами,

- онемением и другими нарушениями чувствительности конечностей;

- заболеваниями периферической нервной системы,

- нарушением кровообращения конечностей, особенно при лечении периферических осложнений сахарного диабета.

Также в клинике внедрены методы классической и инновационной физиотерапии при лечении пациентов с грыжами межпозвонковых дисков и заболеваниями центральной и периферической нервной системы.

Фото: Клиника вертеброневрологии

КОМАНДА КЛИНИКИ

В клинике ведут прием:

Зиняков Николай Николаевич - доктор медицинских наук, имеющий высшие категории по специальностям: неврология и мануальная терапия. Также являющийся врачом-физиотерапевтом. Стаж работы – 19 лет.

Романов Евгений Николаевич - врач мануальной терапии. Стаж - 18 лет.

Волоцкая Наталья Викторовна - врач-невролог высшей категории. Стаж 19 лет.

Остальная команда: средний медицинский персонал, прошедший профессиональную переподготовку по специальности: физиотерапия и лечебный массаж.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Расширение возможностей клиники, приобретение нового инновационного оборудования для лечения большего количества заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы, разработка и внедрение новых технологий лечения и реабилитации.

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Клиника вертеброневрологии

344056, г. Ростов-на-Дону, пер. Сальский, д. 35/40а

График работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, сб-вс – выходной

Сайт https://vertebro-clinic.ru/

https://vk.com/vertebro.clinic

https://ok.ru/group/61622719152217

https://dzen.ru/verteblog