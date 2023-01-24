К 85-летию со дня рождения Высоцкого ростовчане печатают значки и десятирублевые купюры

Ростовчанин выпустил значки с изображением своего кумира. Фото: предоставлено героем публикации.

В среду, 25 января, исполняется 85-лет со дня рождения известного поэта, барда и актера Владимира Семеновича Высоцкого. «КП — Ростов-на-Дону» узнала у ростовских фанатов исполнителя, чем они планируют ознаменовать эту памятную дату, и почему некоторые из них все-таки решили продать сборники книг и коллекции пластинок с записями своего кумира.

ЭМАЛЕВЫЙ ЗНАЧОК С «СЕМЕНЫЧЕМ»

Каждый поклонник Высоцкого отмечает его юбилей по-своему. Так, инициатор установки памятника Владимиру Семеновичу около Дома кино в Ростове Людмила Скворцова устроила выставку памятных фотографий в бывшем «Дунькином клубе», а ныне — Доме творчества. На открытии экспозиции звучали стихи и песни исполнителя. Еще один концерт пройдет непосредственно в сам день рождения поэта. Там соберутся все местные поклонники его творчества.

Настоящие поклонники творчества барда ездят к нему на могилу. Фото: предоставлено героем публикации.

А вот ростовчанин Андрей от песен Высоцкого фанатеет с самого детства. Он собирает все, что связано с бардом: книги, пластинки, записи и фото. Но этого ему показалось мало, поэтому, как истинный поклонник, Андрей сам напечатал эмалевые значки с портретом кумира.

- Значок Высоцкого я делал сам, - признался ростовчанин. - Это моя идея, мой заказ всей партии на заводе. Так получилось, что я фанат СКА и ЦСКА, но с детства я еще и фанат Высоцкого. Когда бываю в Москве, всегда посещаю его могилу на Ваганьке (Ваганьковском кладбище — прим. ред. «КП - Ростов-на-Дону»). Вот пять дней назад, 18 января, у него был. В общем, это мой кумир! На концертах его я не был - не застал. Когда он умер, мне было всего шесть лет.

К юбилею поэта Андрей планирует выпустить новый значок, который станет первым из большой серии.

Новый значок фанат Высоцкого выпустит к 85-летию со дня рождения кумира. Фото: предоставлено героем публикации.

ДЕНЬГИ С ПОРТРЕТОМ

Ростовские народные умельцы готовят к памятной дате и другие фирменные сувениры. Так, в Ростове методом "перекрывающей печати" можно напечатать десятирублевую купюру с портретом барда. При этом сама банкнота Центробанка РФ будет настоящей — наложенный сверху рисунок не нарушит дизайн. Стоит такая купюра 200 рублей.

Чуть дороже фанатам Высоцкого обойдется цветная металлическая монета с его портретом из серии «Выдающиеся исполнители». Ее стоимость оценили в 300 рублей. Как пояснил разработчик дизайна монеты, «это популярная сувенирная продукция на основе настоящих монет».

Подарочное изделие продается в специальной капсуле, а за дополнительную оплату фанаты могут получить ее в комплекте с акриловой подставкой со складными ножками. Неплохой подарок для ценителей!

ПРОДАЮТ, ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ С АВТОГРАФОМ

В это же время многие коллекционеры решают избавиться от своих собраний, выставив их на продажу в интернете. Самый дорогой лот — новое подарочное издание книги «Высоцкий и Шемякин» - оценивается в шесть тысяч рублей. В книге представлены стихи поэта с иллюстрациями известного питерского художника Михаила Шемякина.

- Продаю, потому что у меня есть точно такое же издание, но с автографом самого Шемякина, - пояснил владелец книги.

Ростовчанка Анна выставила на продажу сборник из одиннадцати книг за четыре тысячи рублей. Можно сказать, биография всей жизни Высоцкого до мелочей! В каждой книге - диск с песнями. Однако не сама женщина собирала эти издания, а ее супруг.

- Он все несколько раз прочитал и прослушал! - рассказала Анна. - Сейчас не увлекается уже.

Записи концертов на пластинках - с первого по восемнадцатый — ростовчанка Елена продает за две тысячи рублей. Примерно столько же стоит и комплект книг и открыток. Женщина признается, что юношеское увлечение бардом спустя годы прошло — пусть теперь другие перенимают эстафету, приучаются к хорошей музыке.

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