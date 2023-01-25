«Ребята, не расстраивайтесь, все будет только хуже»: ростовчане рассказали о студенческом прошлом

Про любовь с первого взгляда, студенческие свадьбы и перлы на всю жизнь, вспоминают ростовчане в День студента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 января в нашей стране отмечается День студента. В честь праздника жители донской столицы вспомнили о самых забавных, смешных, а порой и очень странных историях, связанных с учебой в вузе.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

- Дело было на втором курсе филфака, - вспоминает Ирина. Теплым сентябрьским днем слушали потоковую лекцию по русской литературе. В тот день жребий выпал на аудиторию, которая находилась на первом этаже. Отступ до земли там низкий: при желании любой студент, сидящий возле окна, мог открыть его, и без проблем поздороваться за руку с прохожими.

И вот в середине лекции народ с последних парт решил немного проветрить аудиторию. Первые несколько минут наслаждались приятными потоками воздуха, как тут возле окна замаячил какой-то странный тип. Со стороны гражданин напоминал большой такой привет из 90-х: характерная лысина, двухдневный перегар, красное и слегка опухшее лицо, помятая рубашка, а вместо барсетки - новомодный портмоне. По началу он просто заглядывал в окна, а потом начал посылать отчаянные сигналы SOS.

Оказалось, объектом его внимания стала одногруппница Таня. Очаровавшись ее улыбкой, прохожий стал махать руками, кричать, стучать по стеклу и всячески привлекать к себе внимание. Татьяна лишь покраснела и отвернула голову. Поняв, что невербальными уловками сердце девушки не покорить, гражданин пошел на крайние меры. Ухватившись за подоконник двумя руками, он ловко запрыгнул на него, а после - на стул.

Самое забавное, что лектор даже не заметила, как новый студент внезапно появился в аудитории. Только тогда, когда романтик стал двигаться ближе к Тане, педагог закричала: "Мужчина, а вы вообще кто такой, как вы сюда попали?". Ну он не растерялся: мол, так и так, увидел вашу студентку, влюбился и хочу, чтобы та черканула номерок.

Пока Милана Дмитриевна пыталась выпроводить незванного гостя, пацаны уже побежали за охранником. Едва пожилой блюститель порядка дошел до нашей аудитории, визитер уже изволил прощаться. Номер он так и не получил, но финальную сцену сыграл талантливо. Встав на парту, произнес: «Последний раз, как в кино», а затем выпрыгнул обратно на улицу. Смеялись всем потоком буквально до коликов. Такие лекции уж точно не забудешь.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАКОНЧИЛАСЬ «СВАДЬБОЙ»

Еще одной историей любви поделился ростовчанин Глеб.

– Произошла эта любовная драма на третьем курсе универа, мы с ребятами тогда активно выступали со своим студенческим театром. Играли на разных сценах «12 стульев», я был в роли Кисы, - делиться собеседник. – Как-то раз довелось ставить спектакль на форуме юных геологов. По старой традиции весело отыграли, собрали овации, а после удалились за кулисы, где уже «остывал» фуршет для взрослых. Классический набор бедного студента, пластиковая посуда, дешевое горячительное и заветренная докторская колбаса.

25 января в нашей стране отмечается День студента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала было просто весело, потом начались танцы, а после, всем коллективом планировали отвезти реквизит в универ. Пока охранник Сан Саныч наслаждался очередной серией «Мухтара», устроили настоящий отрыв. Бегали по пустым коридорам, орали, пели и делали все, что душе угодно. Что было дальше не помню, знаю только то, что уснул прямо на стульях. Через пару часов сон прервала одногруппница - говорит, мол пошли гулять. В состоянии «Остановите Витю» добрели до дверей ЗАГСА. В каком-то кураже сделал ей предложение, а друганы устроили импровизированную церемонию. В финале, как все приличные молодожены поцеловались и разъехались по домам. Больше с «женой» не общался.

"МУХИ ВСЕГДА СИДЯТ НА КОТЛЕТАХ"

- Была в нашем вузе шикарная преподавательница латыни Валентина Сергеевна, - делится воспоминаниями Виктор. - Тучная, строгая дама, от картавого голоса которой содрогался всякий студент. Дементр, Веня, Валюша, навостри уши, - эти и другие прозвища давали ей студенты за долгие годы работы. При всей своей авторитарности женщина она справедливая и очень юморная, что ни пара, то новый перл.

Как-то раз одногруппник прислал ей задание по почте, так и так уважаемая Валентина Сергеевна, скидываю, вам тест по Платону. А она ему в ответ: «Дорогой, Серафим Александрович, скидывают нижнее белье, а тест присылают. Но спасибо за старание, ознакомлюсь».

Весь семестр она пыталась выбить из нас школярское словоблудие и научить главному правилу: «Не могут быть мухи отдельно от котлет — мухи всегда сидят на котлетах». Забавные фразы и реплики – это вообще визитная карточка нашего факультета, примерно два года назад какой-то инициативный товарищ даже стал все это записывать и выкладывать в сеть.

Вот только малая, но самая отборная коллекция золотых цитат: «Ребята, не расстраивайтесь, все будет только хуже». Или «Лежу на кровати, жду, пока мама скажет идти есть, а потом понимаю, что мама это я...». А так вот звучит угорающая песенка перед каждой контрольной: «Не дай Бог я увижу, что вы у кого-то списываете. Каждый умирает в одиночку». Знания, может быть, и забудутся, но эти фразочки – никогда.

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