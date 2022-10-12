Огурцы подорожали на 10%, лук подешевел на 23%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовстат опубликовал средние цены на овощи и фрукты в сентябре. Согласно статистическим данным, в целом по сравнению с августом продукция подешевела на 4%, однако стоимость некоторых товаров заметно выросла.

Стоимость помидоров увеличилась на 8% — с 60,5 до 65,6 руб. за килограмм, огурцы выросли в цене на 10% — с 64 до 70,7 руб за кило. Белокочанная капуста подорожала на 3% — с 23,5 до 24,1 руб. за килограмм. Из фруктов выросли цены на апельсины — на 8% (с 106,7 до 115 руб.) и бананы — на 2% (91,1 до 93,1 руб.)

При этом, по данным Ростовстата, многие овощи подешевели. На 23% снизилась цена лука: если в августе килограмм стоил 35,3 руб., то в сентябре — около 27 рублей. Заметно подешевели также морковь — на 16% (с 35,9 до 30 руб.); свекла — на 9% (с 29,2 до 26,6 руб.) и картофель — на 7% (с 30,2 до 28,21 руб. за кило). Яблоки, которые дорожали весной и летом, в сентябре подешевели на 7% (с 87,8 до 81,5 руб.) Намного доступнее стал виноград, стоимость которого изменилась с 211,7 до почти 180 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Торгово-промышленной палате рассказали, какой хлеб подорожает в Ростовской области и почему

Ранее производители предупредили о резком росте цен на продукцию. (Подробности)