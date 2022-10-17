Шлапак Мария Эдуардовна: «Важно, чтобы уже после встречи с врачом человеку становилось лучше»

Фото: «Клиника Эксперт Ростов»

Шлапак Мария Эдуардовна - врач-невролог «Клиники Эксперт Ростов», врач высшей категории. Занимается диагностикой, лечением заболеваний, связанных с поражением нервной системы, проводит обследование пациента, выбирает курс лечения, контролирует эффективность терапии, выявляет возможные осложнения. Дает рекомендации о методах профилактики, правилах предотвращения рецидива болезней. Опыт работы по специальности 26 лет.

Мария Эдуардовна окончила лечебно-профилактический факультет РостГМУ в 1995 году. Интернатуру по неврологии прошла на Кафедре нервных болезней РостГМУ в 1996 году. Также прошла обучение по работе с ботулотоксином в Казанской государственной медицинской академии и по медико-социальной реабилитации в Российской академии в г. Москва.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Мария Эдуардовна, расскажите - как Вы стали врачом?

- Врачом я хотела стать с детства. Окончила школу с медалью и сразу после школы поступила в Ростовский медицинский институт, сдав первый вступительный экзамен на «отлично».

Что самое сложно в работе медика?

- Работа с людьми сама по себе не проста, но именно общение с людьми мне нравится больше всего. Я не делю пациентов на простых и сложных. Каждый человек приходит к врачу за помощью, для каждого его проблема сложна и уникальна (иначе, он бы не пошел к врачу). Иногда, нельзя помочь сразу: может потребоваться дообследование или наблюдение в динамике. Но мне кажется важным, чтобы уже после встречи с врачом человеку становилось лучше. Стараюсь следовать этому принципу.

И бывает очень приятно, когда спустя какое-то время человек приходит и говорит: «Спасибо, Вы мне в прошлый раз здорово помогли!».

Занимаетесь ли Вы спортом и как поддерживаете физическую форму?

- Мне всегда нравились танцевальные тренировки: степ, зумба. В течение последнего года активно занялась плаваньем, решила освоить правильную технику, хожу в бассейн 2 раза в неделю, занимаюсь с тренером. Осознаю пользу плаванья в правильной технике для здоровья позвоночника (и не только). Часто рассказываю пациентам о пользе этого вида спорта и о том, что никогда не поздно научиться.

Следите ли за своим рационом и калориями?

- За своим рационом стараюсь следить, особенно за балансом ЖБУ. Очень люблю запеченную семгу. А еще я сладкоежка! Любимый десерт - торт безе. Это периодически мешает мне следить за балансом калорий.

Где предпочитаете отдыхать?

- Люблю море и горы, особенно, море. Но я очень активный человек, лежать на пляже - это не мое. На море люблю ходить и плавать до завтрака, обожаю долгие пешие прогулки и вечерние посиделки на берегу с чашечкой черного кофе.

Ваши любимые произведения в кино и литературе?

- Из фильмов назову «Собачье сердце». А любимые книги с детства - «Два капитана» и «12 стульев». Читать люблю. В последнее время редко читаю художественную литературу, в основном, книги на медицинскую тематику и по психологии.

Ваши увлечения

- Люблю рисовать, с удовольствием посещаю различные творческие мастер классы.

Что посоветуете читателям для сохранения здоровья?

- Думаю, что принципиально нового в этом плане ничего не скажу. Необходима физическая активность (минимум 10тысяч шагов в день), нужно следить за составом пищи (особенно за количеством белка), раз в полгода сдавать анализ крови на базовые показатели (следую этим правилам неукоснительно). И еще один совет: крайне важно, кроме физического здоровья, заботиться еще и о психическом здоровье, общаться с приятными людьми, ограничивать потоки негативной информации, давать себе право на различные эмоции, осознавать их и не стесняться признавать эти эмоции у себя.

Как записаться на прием к доктору:

По тел. 8 (863) 333-03-93.