Как жителям Ростова-на-Дону сократить расходы и восстановить семейный бюджет

Фото: Shutterstock

Богатство - это не только везение или наследство. Повысить свой доход может практически каждый из нас, если, конечно, приложит к этому определенные усилия. Для начала нужно воспитать в себе несколько полезных финансовых привычек, а затем следовать им в повседневной жизни.

Ставьте цели и ведите бюджет

Бесполезно просто мечтать о богатстве, надо поставить перед собой определенную цель - купить машину, переехать в квартиру побольше. Тогда появляется смысл и мотивация. Ну и, конечно, нужно считать свои расходы и доходы, чтобы увидеть, какие затраты уместны, а от каких можно отказаться. Сейчас это просто. Есть специальные онлайн-программы и мобильные приложения, в которые можно ввести сумму и категорию расходов. А в конце месяца можете посмотреть сводный график - сколько и на что именно вы потратили.

Экономьте, когда это возможно

Подарочные сертификаты, промокоды, бонусные баллы - все это помогает экономить. Главное, не забывать о такой возможности. Например, в ноябре и декабре держатели карт «Мир» принимали участие в акции «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки», выполняли задания и получали за это баллы. Приятная новость - у зарегистрированных в программе лояльности платежной системы пользователей баллы могли накопиться автоматически, ведь задания включали в себя ежедневные траты,которые мы совершаем регулярно: покупка продуктов, косметики, оплату картой в кафе и ресторанах.

Фото: Shutterstock

Акция не закончилась – до конца января полученные баллы можно обменять на призы - получить кешбэк в таких категориях, как косметика и салоны красоты, кафе и рестораны, продуктовые магазины. При этом дополнительный кешбэк в популярных категориях суммируется с другими кешбэками по программе лояльности платежной системы. То есть, кешбэк привязан не к партнеру, а к категории. Также за виртуальные баллы можно получить промокод на покупку товаров от таких известных брендов, как «Папа Джонс», «Самокат», «Золотое Яблоко», .Обменять баллы на призы можно до 31 января 2023 года, потом они сгорят.

Откажитесь от вредных привычек

Алкоголь, сигареты, вредная (и при этом дорогая) еда - эти привычки оказываются опасными не только для здоровья, но и для банковского счета. Здоровый образ жизни - ключ к хорошему самочувствию и долголетию. А еще это позволяет избежать болезней и сэкономить деньги на медицинские расходы.

Цените свое время

Речь не о том, чтобы работать круглые сутки, а об эффективном отдыхе. Отдыхать можно по-разному. Вместо того чтобы пролистывать ленту в соцсетях или смотреть телевизор, лучше выспаться, побывать на природе - это положительно отразится на продуктивности. Желательно заняться личным развитием, которое потом тое принесет прибыль.