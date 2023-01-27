Ростовский застройщик вручил ключи от квартир раньше срока на 9 месяцев

На 9 месяцев раньше начали выдачу ключей собственникам второй очереди жилого комплекса «Измаильский экоквартал». Фото: предоставлено ГК «Альянс»

В Ростове-на-Дону раньше на 9 месяцев начали выдачу ключей собственникам второй очереди жилого комплекса «Измаильский экоквартал». ГК «Альянс» удалось завершить строительство со значительным опережением графика.

Это очередной раз подчеркивает надежность застройщика, ведь также раньше срока была сдана и предыдущая очередь ЖК – собственники смогли въехать в новые квартиры в октябре прошлого года, вместо марта текущего.

- Дать возможность дольщикам раньше принять квартиры, начать делать ремонт и, соответственно, быстрее переехать - это ключевой показатель благонадежности застройщика. Безусловно, при этом важно сохранить все заявленные технические и качественные характеристики дома, - отметила руководитель офиса продаж строительной компании Татьяна Богуш.

II этап комплекса «Измаильский экоквартал» состоит из трех корпусов. Фото: предоставлено ГК «Альянс»

Отметим, что II этап комплекса «Измаильский экоквартал» состоит из трех корпусов. Их высота от 9 до 12 этажей. Общее количество квартир составляет 150, большая часть из них спроектирована под семейный формат проживания. На каждом этаже находится от 3 до 5 квартир. Так, в каждой высота потолка 3 метра, а благодаря панорамному остеклению пространство наполнено воздухом и светом. Шумоизоляция пола гарантирует комфорт не только самим собственникам, но и соседям.

Квартиры сдаются с черновой отделкой, включающей стяжку пола, штукатурку холодных стен, а также возможность установки теплого профиля на лоджии. Собственники могут самостоятельно выбрать 3 варианта ремонта: предчистовую отделку, ремонт «под ключ» и ремонт по дизайнерскому проекту.

Для комфорта жильцов в доме предусмотрены вместительные кладовые и колясочные на 1-м этаже. А для владельцев автомобилей есть подземный паркинг с лифтом, который соединяет жилую зону и парковочные места. На территории комплекса находятся игровые площадки для детей разного возраста, места для отдыха и фонтан. Застройщик даже предусмотрел озеленение территории с учетом смены сезонов.

Застройщик даже предусмотрел озеленение территории с учетом смены сезонов. Фото: предоставлено ГК «Альянс»

Важно, что соответствуя характеристикам ЖК бизнес-класса, по итогам декабря минувшего года и января 2023 «Измаильский экоквартал» занимает первую позицию среди 466 жилых комплексов Ростовской области в рейтинге портала ЕРЗ.РФ.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Альянс». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.

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