«Боль не утихнет никогда»: как матери потеряли сыновей в ДТП с грузовиком «Кока-Колы» и засудили компанию на 2 миллиона

В тот день водитель тягача отправился по трассе М4-«Дон» из Каменска-Шахтинского в направлении Ростова. Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ.

Эта трагическая история произошла в январе 2016 года под Каменском-Шахтинским Ростовской области. Тогда тягач «Кока-Кола» выехал на встречку и врезался в грузовик, где сидели двое парней из Молдавии, приехавших на Дон на заработки. Молодые люди погибли, а водитель остался жив. Позже он будет приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии, а несчастные матери парней в суде потребуют компенсацию за моральный вред.

Узнали, что для одной из этих женщин значил ее сын, какие аргументы мать приводила в суде, чтобы получить два миллиона рублей вместо назначенных судом первой инстанции 600 тысяч рублей, а также почему судья удовлетворил это требование лишь частично.

МАТЕРЯМ ДАЛИ ЛИШЬ ПО 600 ТЫСЯЧ

Как было установлено в суде, в тот злополучный день водитель грузового тягача «Volvo» отправился по трассе М4-«Дон» из Каменска-Шахтинского в направлении Ростова. На 943-м километре дороги автомобиль, превысив скорость, выехал из правой полосы в левую, где задел «Lada Granta». После этого тягач вынесло на встречку. Там он столкнулся с грузовым автомобилем «МАН», в кабине которого как раз и сидели парни 22 и 24 лет. От полученных во время аварии повреждений молодые люди скончались на месте.

В материалах дела позже будет указано, что водитель на момент ДТП состоял с компанией «Кока-Кола» в трудовых отношениях и управлял автомобилем на основании путевого листа. Поэтому-то матери погибших и решили подать в Каменский районный суд иски не в отношении самого мужчины, а в отношении его работодателя. Женщины затребовали с компании по два миллиона рублей компенсации за моральный ущерб - по каждому случаю.

Рассмотрев их заявления, судья постановил: выдать пострадавшим по 600 тысяч рублей. Матерям ничего не оставалось, как подать апелляцию в Ростовский областной суд. Но там приговор, вынесенный судом первой инстанции, оставили без изменения. Тогда пострадавшим пришлось подавать апелляцию во второй раз. Как оказалось, не зря.

«СЫН БЫЛ НАДЕЖДОЙ И ОПОРОЙ»

Женщины снова принялись объяснять в суде, что для них значили их сыновья. Одна из них рассказала, что погибший сын «был для нее надеждой и опорой в жизни» и всегда поддерживал ее в любых ситуациях. С сыном у нее были очень близкие отношения.

- Его гибель – тяжелейшая трагедия в ее жизни, постоянная неутихающая душевная боль, - говорится в материалах дела. - Его трагическая смерть перечеркнула все планы на будущее, изменила жизнь и подорвала здоровье.

Требуемые женщиной от «фирмы с многомиллионными доходами» два миллиона компенсации пострадавшая посчитала справедливыми потому, что с момента ДТП ни сам виновник аварии, ни представитель компании не принесли ей никаких извинений.

«БОЛЬ УТРАТЫ ОТ ГИБЕЛИ НЕВОСПОЛНИМА»

Вынося свой приговор, судья учел все доводы, приведенные пострадавшей: возраст погибшего, тот факт, что ответчиком по делу является юрлицо, а также «требования разумности и справедливости».

- Смерть ребенка – необратимое обстоятельство, которое нарушает психическое благополучие, влечет эмоциональные расстройства, - сказано в судебном акте. - Боль утраты от гибели сына невосполнима и является тяжелейшим событием в ее жизни, неоспоримо причинившим ей нравственные страдания, которые с течением времени не утихают.

Однако судья уточнил, что никаких медицинских документов, которые могли бы подтвердить факт ухудшения здоровья женщины из-за смерти сына суду представлено не было. Кроме того, отсутствовали сведения о том, что погибший проживал со своей матерью в одной семье. А из документов, подтверждающих заявления о существовании якобы тесных семейных связей между родителями и совершеннолетним ребенком, была представлена лишь копия свидетельства о рождении.

Поэтому-то суд в итоге и решил повысить размер взысканной в пользу матери компенсации морального вреда только до одного миллиона рублей. Ровно такое же решение было принято по иску матери второго погибшего парня.

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