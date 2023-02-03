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Общество3 февраля 2023 13:00

Всегда быть открытым новому: чему педагог со стажем более 40 лет может научить молодых коллег

Педагог из Тарасовского района удостоен звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
Татьяна ТИХОНОВА
Валентина Збигневна Галушкина, заместитель заведующего рай-отделом образования Тарасовского района. Фото: из личного архива

Валентина Збигневна Галушкина, заместитель заведующего рай-отделом образования Тарасовского района. Фото: из личного архива

Есть люди, которым посчастливилось найти свое призвание, и они отдают работе всего себя. Таким человеком смело можно назвать педагога Валентину Галушкину из Тарасовского района с более чем 40-летним стажем. Коллеги рассказали, чему научились у педагога, который удостоен звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

ВСЕГДА В ПОИСКЕ

После окончания Белорусского госуниверситета им. В.И.Ленина вместе с мужем она приехала в поселок Тарасовский. Начинала учителем географии и методистом в школе рабочей молодежи - училась у опытных наставников старой школы Ефима Федоровича Ковалева и Ольги Ивановны Плякиной. Затем трудилась учителем и замдиректора в Зерносовхозской восьмилетней школе. А с 1990 года Валентина Збигневна возглавила методкабинет районного отдела образования, но ее также ждали в классе — продолжала работать учителем.

- Это тот человек, на которого хочется равняться: в профессионализме, творческом подходе, инициативе, отзывчивости, трудолюбии, она всегда в поиске новых решений, - делятся коллеги. - На конференциях, круглых столах и семинарах выступления Валентины Збигневны нельзя пропускать — столько в них практической пользы.

Валентина Збигневна Галушкина, заместитель заведующего рай-отделом образования Тарасовского района. Фото: из личного архива

Валентина Збигневна Галушкина, заместитель заведующего рай-отделом образования Тарасовского района. Фото: из личного архива

Педагог заботливо готовит смену и способствует росту мастерства коллег: организует муниципальные конкурсы «Учитель года», «Педагогический дебют», «Учитель здоровья», лучших учителей в рамках приоритетного нацпроекта «Образование». С ее легкой руки в районе организована работа профессиональных клубов «Пеликан» и «Мудрая сова».

ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ И СВОЕМУ ПРЕДМЕТУ

Эта с виду строгая женщина умеет выслушать, понять, протянуть руку помощи, всегда добра к молодежи. Недаром 19 лет Валентина Збигневна оставалась бессменным председателем районной организации Общероссийского Профсоюза образования.

Валентина Збигневна Галушкина, заместитель заведующего рай-отделом образования Тарасовского района. Фото: из личного архива

Валентина Збигневна Галушкина, заместитель заведующего рай-отделом образования Тарасовского района. Фото: из личного архива

С 2018 года стала заместителем заведующего районным отделом образования. Современные вызовы и цифровизация заставляют меняться и саму систему. И даже десятки лет опыта не отменяют открытости всему новому. Неизменной остается безграничная любовь к детям и своему предмету, чем учитель по-хорошему умеет «заразить» начинающих коллег.

Образование: Наша новая школа