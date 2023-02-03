Всегда быть открытым новому: чему педагог со стажем более 40 лет может научить молодых коллег

Валентина Збигневна Галушкина, заместитель заведующего рай-отделом образования Тарасовского района. Фото: из личного архива

Есть люди, которым посчастливилось найти свое призвание, и они отдают работе всего себя. Таким человеком смело можно назвать педагога Валентину Галушкину из Тарасовского района с более чем 40-летним стажем. Коллеги рассказали, чему научились у педагога, который удостоен звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

ВСЕГДА В ПОИСКЕ

После окончания Белорусского госуниверситета им. В.И.Ленина вместе с мужем она приехала в поселок Тарасовский. Начинала учителем географии и методистом в школе рабочей молодежи - училась у опытных наставников старой школы Ефима Федоровича Ковалева и Ольги Ивановны Плякиной. Затем трудилась учителем и замдиректора в Зерносовхозской восьмилетней школе. А с 1990 года Валентина Збигневна возглавила методкабинет районного отдела образования, но ее также ждали в классе — продолжала работать учителем.

- Это тот человек, на которого хочется равняться: в профессионализме, творческом подходе, инициативе, отзывчивости, трудолюбии, она всегда в поиске новых решений, - делятся коллеги. - На конференциях, круглых столах и семинарах выступления Валентины Збигневны нельзя пропускать — столько в них практической пользы.

Валентина Збигневна Галушкина, заместитель заведующего рай-отделом образования Тарасовского района. Фото: из личного архива

Педагог заботливо готовит смену и способствует росту мастерства коллег: организует муниципальные конкурсы «Учитель года», «Педагогический дебют», «Учитель здоровья», лучших учителей в рамках приоритетного нацпроекта «Образование». С ее легкой руки в районе организована работа профессиональных клубов «Пеликан» и «Мудрая сова».

ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ И СВОЕМУ ПРЕДМЕТУ

Эта с виду строгая женщина умеет выслушать, понять, протянуть руку помощи, всегда добра к молодежи. Недаром 19 лет Валентина Збигневна оставалась бессменным председателем районной организации Общероссийского Профсоюза образования.

Валентина Збигневна Галушкина, заместитель заведующего рай-отделом образования Тарасовского района. Фото: из личного архива

С 2018 года стала заместителем заведующего районным отделом образования. Современные вызовы и цифровизация заставляют меняться и саму систему. И даже десятки лет опыта не отменяют открытости всему новому. Неизменной остается безграничная любовь к детям и своему предмету, чем учитель по-хорошему умеет «заразить» начинающих коллег.