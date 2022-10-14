В Ростовской области отмечают Покрова Пресвятой Богородицы и день возрождения донского казачества

Более 450 казаков со всего региона приехали в главный храм Новочеркасска. Фото: правительство Ростовской области

В эту пятницу, 14 октября, отмечается особо чтимый российским казачеством праздник — Покрова Пресвятой Богородицы. Для донских казаков он значим вдвойне: это связано с легендарным Азовским осадным сидением. Тогда в 1641 году после множества отбитых турецких атак наши казаки, исчерпав последние силы, уже готовились принять свою смерть в бою. Но им явился образ Пресвятой Богородицы с покровом, что стало добрым предзнаменованием — враг отступил, и крепость не была сдана. Как Покров-день отметили в столице донского казачества - Новочеркасске, рассказали в правительстве Ростовской области.

Все началось с торжественного возложения цветов к монументам Матвея Платова — основателю казачьей столицы, а также к памятникам легендарным казакам Якову Бакланову и Ермаку. Также цветы легли в этот день на плиту перед памятником примирения и согласия и к могилам донских атаманов в усыпальнице нижнего храма собора.

Глава Донской митрополии — митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий лично возглавил праздничную Божественную литургию в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе.

В этот день в главном храме Новочеркасска собрались прихожане, руководство города и региона, 450 казаков, которые посчитали честью приехать сюда со всей области, и 60 воспитанников Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, а также молодые казаки Платовской сотни ЮРГПУ (НПИ).

Поддержать представителей донского казачества приехали заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, заместитель председателя Законодательного Собрания региона Вячеслав Василенко, атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков, директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведении Ростовской области Петр Серов, а также глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

- Покрова Пресвятой Богородицы считается войсковым казачьим праздником. Это не только церковный праздник, но и официальный день возрождения донского казачества, – подчеркнул заместитель главы региона Михаил Корнеев.