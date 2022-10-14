В Ростовской области развивать электротранспорт будут компании «КамАЗ» и Sitronics Group

В Ростов, Волгодонск и Таганрог на 2023 год планируется направить 40 электробусов и обустроить 14 зарядных станций к ним. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области заниматься электротранспортом будут компании КамАЗ» и Sitronics Group. На Международном форуме «Дорога-2022» Ростовская область заключила с компаниями договор о сотрудничестве. Это отличный шаг в развитии электротранспорта и зарядной инфраструктуры в регионе. Соглашение подписали заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев, директор по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗ» Самат Саттаров и вице-президент по региональному развитию Sitronics Group Карим Кузахметов.

– Запуск электробусов и расширение сети зарядной инфраструктуры – часть федеральной программы комплексного развития городского электрического общественного транспорта, которая реализуется в соответствии с поручением президента РФ, – отметил Владимир Владимирович. - Впервые в новейшей истории России государство комплексно решает проблему обновления городского транспорта в регионах. Ростовская область – в числе десяти первых регионов, где обновят электротранспорт.

В Ростов, Волгодонск и Таганрог на 2023 год планируется направить 40 электробусов и обустроить 14 зарядных станций к ним. В «Агентстве инвестиционного развития Ростовской области», которое сопровождает проект Sitronics Group по развитию сети зарядной инфраструктуры для электротранспорта в регионе, отметили, что уже в октябре в Ростове-на-Дону запустят тестовый электробус «КамАЗ-6282» и зарядную станцию от оператора Sitronics Electro. Такой транспорт будет заряжаться на конечных точках маршрута или парках за 15-20 минут. Это не будет вызывать трудностей у водителя. Достаточно просто подъехать к станции и подключиться пантографом к зарядному куполу.

В Ростовской области также все больше растет популярность электромобилей. Так, компания Sitronics Electro реализует проект по созданию сети зарядных станций для электротранспорта. Их планируют обустроить вдоль трассы М-4 «Дон» на территории донского региона.

Отметим, что договор с компаниями стал первым в пакете соглашений Ростовской области на Международном форуме «Дорога-2022». Регион участвовала в форуме с проектом строительства Ростовского транспортного кольца, который подготовил «Агентством инвестиционного развития Ростовской области» совместно с региональным минтрансом.